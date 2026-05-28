GIGABYTE stellt auf der COMPUTEX 2026 unter dem Motto ENTER INFINITY das neue KI-Ökosystem und immersive Computererlebnisse vor

Unter dem Motto „ENTER INFINITY" verbindet GIGABYTE langjähriges technisches Know-how mit einer zukunftsweisenden Vision für das KI-Zeitalter. Der Showcase zeigt, wie KI-Technologien in das Ökosystem von GIGABYTE integriert werden – etwa durch intelligente Systemoptimierung, lokales KI-Computing und KI-gestützte Nutzererlebnisse. Von KI-basiertem Performance-Tuning und Kreativ-Workflows bis hin zu KI-PCs und Edge-KI-Anwendungen demonstriert GIGABYTE, wie die Integration von Hardware und Software moderne KI-Lösungen in den Bereichen Gaming, Content Creation, Produktivität und Alltagsnutzung nutzbar macht.

TAIPEH, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, kündigt die Teilnahme an der COMPUTEX 2026 unter dem Motto „ENTER INFINITY" an. Dort präsentiert das Unternehmen ein breites Consumer-Produktportfolio mit Motherboards, Grafikkarten, PC-Komponenten, Laptops, Monitoren und Peripheriegeräten. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von GIGABYTE spiegelt der Showcase vier Jahrzehnte technischer Innovation wider und gibt zugleich einen Ausblick auf das nächste Kapitel der Marke: KI-Technologie, immersive Gaming-Erlebnisse, anspruchsvolles Design und intelligente Computing-Erlebnisse.

Als Teil des 40-jährigen Jubiläums wird GIGABYTE ausgewählte Motherboards, Grafikkarten, Gehäuse und Peripheriegeräte der limitierten INFINITY-Serie vorstellen. Angeführt von AORUS, GIGABYTEs Premium-Gaming-Marke, kombiniert die INFINITY-Serie besondere Designelemente mit leistungsstarker Hardware und steht für das kontinuierliche Streben der Marke nach hoher Leistung, Designqualität und überzeugenden Nutzererlebnissen für die nächste Generation von Gaming und intelligentem Computing.

Über die INFINITY-Serie hinaus wird GIGABYTE einen umfassenden Consumer-Showcase präsentieren, der sich auf KI-Computing und Gaming-Innovationen konzentriert. Das KI-Ökosystem umfasst KI-PCs, KI-BOX- und KI-TOP-Lösungen und bietet lokale KI-Beschleunigung, skalierbare KI-Workflows und intelligente Systemoptimierung für unterschiedliche Anwendungsszenarien. Im Bereich Gaming stellt GIGABYTE leistungsstarke PC-DIY-Hardware vor, darunter Motherboards, Grafikkarten und OLED-Gaming-Monitore, die auf reaktionsschnelles Gameplay und eindrucksvolle visuelle Erlebnisse ausgelegt sind. Ergänzt wird das Portfolio durch Designkonzepte wie Cable-STEALTH-PC-Builds und Wood-Edition-Produkte, die Gaming-Performance und ästhetisches Design miteinander verbinden.

Besucher finden den GIGABYTE Consumer Stand #M0520 im Nangang Exhibition Center, Halle 1, 4. Etage. Der Enterprise Stand #K0802 befindet sich in der 1. Etage. Während der Ausstellung können Besucher an Aktivitäten vor Ort teilnehmen und exklusive Geschenke erhalten, solange der Vorrat reicht. Nutzer, die die Veranstaltung nicht besuchen können, haben ab dem 1. Juni 2026 die Möglichkeit, am „40th Anniversary INFINITY Series Quiz" teilzunehmen und eine AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G Grafikkarte zu gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986784/COMPUTEX_2026_Preview_KV.jpg

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