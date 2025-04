Friedrich Vorwerk gefragt - SDax-Aufstieg noch vor Ostern

DeinARZT schrieb gestern 14:36

So, ich habe nun bei 60€ :eek:💰:D 20% meines Bestandes verkauft. Der Rest 80% bleibt drin!!!



Der Verkauf erfolgt wegen Moneymanagement/Klumpenrisiko und nicht, weil die Aktie ein Verkauf wäre. Deshalb bleiben 80% ja auch drin.



Ich habe rund 50 AG`s (Zocks nicht mitgerechnet) im Depot, d.h. jede AG (wird in rund 10 Positionen gekauft) hat im Einkauf einen ungefähren Depotanteil von 2%.

Bei FV bin ich durchschnittlich zu 11€ :D eingestiegen und überstieg damals schon mit 4% Depotanteil mein Limit von 2% Depotanteil. Ist halt eine gute Aktie.



Jetzt ist die Position auf das 6-fache angeschwollen. Irre. Depotanteil deshalb bei rund 15% (eigentlich 24% aber das andere stieg ja auch).



Der Verkauf von 20% an der Posi gibt mir einen rechnerischen Einkaufskurs von 0,-€ für die 80% im Depot.:D

Mit einem EK von 0,-€ halte ich das Klumpenrisiko im Depot für vertretbar.



Also ich habe meinen 80%-Bestand nun kostenlos im Depot. Schönes Gefühl.

Eine echte Gute-Laune-Aktie :cool:



Egal wie gut eine Aktie läuft, Diversifizierung/Moneymanagement und Timing sind das A&O.

Es gibt hier sicher noch genug unter uns hier, die damals den Neuen Markt erlebt haben ("dausend")....