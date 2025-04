Aktien Frankfurt Dax bleibt auf Erholungskurs Nach dem robusten Wochenauftakt sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag in Kauflaune. Der Dax überwand im frühen Handel die viel beachtete Marke von 21.000 Punkten und notierte zuletzt 1,2 Prozent höher bei 21.208 Zählern. Am …