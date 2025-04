Triodos Bank / Triodos Bank sichert sich EU-Garantien für kleine und ...

Triodos Bank sichert sich EU-Garantien für kleine und mittelständische Unternehmen in Höhe von 200 Mio. EUR

Frankfurt am Main (ots) - Der Europäische Investitionsfonds (EIF) unterzeichnet neue Garantievereinbarungen mit der Triodos Bank, die Kredite in Höhe von über 200 Mio. EUR für rund 600 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in vier EU-Ländern ermöglichen.



Die Garantien kommen KMU zugute, die in Nachhaltigkeitsprojekte, Soziales Unternehmertum oder in den Kultur- und Kreativsektor investieren. Sie profitieren von niedrigeren Zinssätzen und geringeren Anforderungen an die Besicherung.