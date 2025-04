ProSiebenSat.1 erwirbt Rechte für Basketball-WM

Vor ein paar Wochen war publik geworden, dass RTL dank einer Sublizenz von MagentaTV von der EM in diesem Sommer berichten wird. Das Turnier findet vom 27. August bis 14. September statt. Deutschland bestreitet die Vorrunde im finnischen Tampere. Die Endrunde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga.

Als Deutschland im Sommer 2023 in Asien vollkommen überraschend WM-Gold gewann, fand das Turnier fast ausschließlich im kostenfreien Stream von MagentaTV statt. Erst zum Finale in Manila gegen Serbien kaufte sich das ZDF ein. Bei der Heim-EM 2022, die Dennis Schröder und Co. in Köln und Berlin mit Bronze beendeten, war RTL zum Viertelfinale gegen Griechenland eingestiegen.

Große Frauen-Turniere ebenfalls im Paket



Das Paket von ProSiebenSat.1 umfasst nicht nur die großen Turniere der Männer, sondern auch die anstehende Frauen-WM, die im September 2026 in Deutschland stattfindet. Auch die Frauen-EM 2027 und die Olympia-Qualifikation 2028 sollen übertragen werden.

Die Telekom hat sich in dem Vier-Jahres-Fenster bis 2029 erneut umfassende Rechte gesichert und wird auf seinen Kanälen MagentaTV und MagentaSport die großen Turniere im Pay-Bereich übertragen. Zudem wurde bekannt, dass Experte Per Günther bis 2029 verlängert hat. "Wir zeigen weiter den besten Basketball, das ist wirklich eine starke Nachricht", sagte der ehemalige Nationalspieler./mrs/DP/men

