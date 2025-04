Ganzheitliche Lösungen entlang der Wertschöpfungskette der Solarenergie (FOTO)

Hirschberg a.d. Bergstraße (ots) - GOLDBECK SOLAR, ein führendes internationales

Unternehmen für die schlüsselfertige Errichtung von Solarparks, präsentiert auf

der Intersolar 2025 seine umfassenden Lösungen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette der Photovoltaik. Vom 7. bis 9. Mai 2025 zeigt das

Unternehmen an seinem Stand A5.480 in München seine Kompetenzen in den Bereichen

Agri-Photovoltaik (Agri-PV), Batteriespeicher (BESS) und industrielle

Solar-Dachanlagen.



Agri-Photovoltaik: Doppelte Nutzung für nachhaltige Landwirtschaft





Die Agri-Photovoltaik verbindet nachhaltige Energieerzeugung mit

landwirtschaftlicher Nutzung. Diese Technologie optimiert Flächennutzung,

reduziert Wasserverbrauch und bietet Landwirten neue Einnahmequellen. GOLDBECK

SOLAR hat bereits mehrere Agri-PV-Projekte erfolgreich umgesetzt und fokussiert

sich verstärkt auf diese Technologie. "Agri-PV ist eine intelligente Antwort auf

zentrale Herausforderungen unserer Zeit - von der Energiewende bis zur

nachhaltigen Landwirtschaft. Wir möchten zeigen, dass Solarenergie und

Landwirtschaft Hand in Hand gehen können, um Flächen effizienter und

nachhaltiger zu nutzen", erklärt Joachim Goldbeck, CEO von GOLDBECK SOLAR.



Batteriespeicher: Flexibilität für die Energiewende



Eine erfolgreiche Energiewende erfordert intelligente Verknüpfungen zwischen

Erzeugung und Verbrauch. Batteriespeicher spielen eine zentrale Rolle, um

erneuerbare Energien effizient ins Netz einzuspeisen und die Netzstabilität zu

sichern. GOLDBECK SOLAR bietet nachhaltige und individuell angepasste

Batteriespeicherlösungen für verschiedene Anwendungen und unterstützt Kunden

entlang der gesamten Wertschöpfungskette ihrer BESS-Projekte.



Solar-Dachanlagen: Unterschätztes Potenzial für Unternehmen



Gewerbliche und industrielle Dachflächen bergen enormes Potenzial für die

Nutzung von Solarenergie. Neben der Reduktion von Energiekosten leisten

Unternehmen mit Solardächern einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion. GOLDBECK

SOLAR entwickelt passgenaue Lösungen, die auf die individuellen Anforderungen

der Kunden abgestimmt sind.



GOLDBECK SOLAR: Erfahrung, Qualität und Nachhaltigkeit



Seit seiner Gründung hat sich GOLDBECK SOLAR als zuverlässiger Partner in der

Branche etabliert. Mit einem umfassenden Leistungsangebot von der

Projektentwicklung über den Bau von Solaranlagen und die Integration von

Speichern bis hin zum technischen Betrieb und Asset-Management bietet das

Unternehmen ganzheitliche Lösungen aus einer Hand. "Unsere Branche boomt, und

wir setzen auf erprobte Technologien, nachhaltige Konzepte und den intelligenten

Einsatz von Innovationen. Mit umfassender Expertise aus über 930 umgesetzten

Solarprojekten tragen wir maßgeblich zur Energiewende bei", so Joachim Goldbeck.



Besuchen Sie uns vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Intersolar Europe in München am

Stand A5.480. Am Mittwoch, den 7. Mai, laden wir Sie außerdem herzlich zu

unserem Vortrag zum Thema Agri-PV ein - direkt am GOLDBECK SOLAR-Messestand.



