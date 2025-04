Rheinmetall geht tiefer als je zuvor: Unterirdische Aufrüstung durch Übernahme!

Rheinmetall hat die Übernahme des Spezialunternehmens Stascheit abgeschlossen. Der Kaufvertrag mit dem auf Munitionsdetektion und -beseitigung spezialisierten Unternehmen aus Gardelegen in Sachsen-Anhalt wurde offiziell unterzeichnet. Künftig wird Stascheit als 100-prozentige Tochter der Rheinmetall Project Solutions GmbH operieren – ein strategischer Schritt zur Stärkung und Erweiterung des Sicherheitsportfolios des Düsseldorfer Rüstungskonzerns.

Stascheit ist auf die Erkennung, Bergung und Vernichtung von Kampfmitteln sowie auf Altlastenerkundung und archäologische Prospektion spezialisiert. Zu den Dienstleistungen zählen auch Tauch- und Bergungseinsätze unter schwierigen Bedingungen. Beide Unternehmen arbeiteten bereits in der Vergangenheit zusammen – etwa bei der Munitionssuche in der Nordsee oder bei Offshore-Wartungsarbeiten. Auch vor dem Verlegen von Unterseeleitungen in der Ostsee und Spanien wurden gemeinsam Munitionsaltlasten beseitigt.