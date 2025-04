Positiver Cashflow mit Rekord-Bargeldeingängen

WICHTIGSTE ECKPUNKTE

- Quartalsweise Bareinnahmen von ca. 7,9 Mio. $ – die höchsten jemals in der Unternehmensgeschichte verzeichneten vierteljährlichen Bareinnahmen.

- Wachstum der Bareinnahmen um 20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (pcp).

- Anhaltend zweistelliges organisches Wachstum.

- Anhaltende und stabile Wachstumsdynamik, 24 aufeinanderfolgende Quartale mit Wachstum der Bareinnahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum (pcp).

- Das 3. Quartal in Folge mit positivem vierteljährlichen operativen Cashflow von 303.000 $.

- Starkes Wachstum und Cash-Generierung sind das Ergebnis der erfolgreichen Positionierung des Unternehmens als Anbieter von hochwertigen industriellen Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen und -lösungen, die auf führender Membrantechnologie basieren – was zu stabilen und margenstarken wiederkehrenden Einnahmen führt.

- Die Einführung von Wasseraufbereitungsprodukten für den Hausgebrauch schreitet mit einer neuen Partnerschaft für den Vertrieb von Wasseraufbereitungssystemen für den Hausgebrauch, die mit Graphenoxid verstärkte Membranen von De.mem enthalten, in China, Indonesien und Japan voran.

- Erste Bestellung für den Verkauf von Wasseraufbereitungssystemen für den Hausgebrauch nach China erhalten.

- Starker und steigender Kassenbestand von ca. 3,7 Mio. $ zum 31. März 2025 (31. Dezember 2024: 3,6 Mio. $).

- Auf dem besten Weg zu einem Rekordjahr 2025.

Rekordergebnisse

De.mem freut sich, die folgenden Rekordergebnisse für das Quartal zum März 2025 bekannt zu geben:

- Die Bareinnahmen von ca. 7,9 Mio. $ sind die höchsten vierteljährlichen Bareinnahmen, die jemals in der Geschichte des Unternehmens verzeichnet wurden.

- Das Wachstum der Bareinnahmen von ca. 20 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (pcp) im Märzquartal 2024. Damit übertrifft das Unternehmen das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum von 3,5 % der Branche, gemessen am Baird Water Technologieindex, der 12 große, auf den Wassersektor ausgerichtete Hersteller zusammenfasst, die repräsentativ für den breiteren Wassersektor sind (Quelle: Baird, Global Water Sector Update, Q1 2024).

- Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Bareinnahmen beträgt ca. 26 % über die letzten 6 Jahre.

- Das organische Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beträgt ca. 11 %.

- Starke und anhaltende Wachstumsdynamik mit 24 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Bareinnahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum, trotz der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020-21 und der Verlangsamung des globalen Wachstums in den Jahren 2022-23.

DIAGRAMM 1: 24 REKORDQUARTALE MIT WACHSTUM DER BAREINNAHMEN GEGENÜBER DEM VORJAHRESZEITRAUM (VIERTELJÄHRLICHE BAREINNAHMEN IN A$ MILLIONEN)

Positiver vierteljährlicher Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im dritten Quartal in Folge

De.mem freut sich, einen positiven Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 303.000 $ für das Quartal zum März 2025 auszuweisen. Das Ergebnis basiert auf der starken Leistung der australischen und deutschen Betriebseinheiten.

Obwohl De.mem für den Konzern einen positiven operativen Cashflow erwirtschaftete, investierte das Unternehmen im Märzquartal 2025 weiterhin ca. 200.000 $ in seine Tochtergesellschaft in Singapur. Die Einheit in Singapur beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung der neuen Membrantechnologien des Unternehmens (siehe weitere Details unten). Die Ausgaben sind im operativen Cashflow gemäß Anhang 4C enthalten.

Weitere Einzelheiten zu den ein- und ausgehenden Zahlungen entnehmen Sie bitte dem Anhang 4C, der dieser Mitteilung beigefügt ist.

Insgesamt 939.000 $* an Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in den letzten 12 Monaten erwirtschaftet

Das starke Ergebnis von 303.000 $ an Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, das im Märzquartal erwirtschaftet wurde folgt auf 597.000 $* an operativem Cashflow, der für das Dezemberquartal 2024 ausgewiesen wurde, und 82.000 $, die für das Septemberquartal 2024 ausgewiesen wurden.

In den letzten 12 Monaten erwirtschaftete De.mem insgesamt 939.000 $* an operativem Cashflow.

Das Unternehmen hatte auch für das Gesamtjahr 2024 einen ausgeglichenen operativen Cashflow erzielt, was das erste volle Kalenderjahr in der Geschichte des Unternehmens darstellte, für das dieses wichtige Ziel ausgewiesen werden konnte.

DIAGRAMM 2: VIERTELJÄHRLICHER NETTO-CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT IN A$*

*Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß dem geprüften Jahresabschluss. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der ASX-Mitteilung „Konzernabschluss GJ 2024“ vom 27. Februar 2025.

Starke Leistung trotz Saisonalität des Geschäfts

Die starken Ergebnisse des Märzquartals für das GJ 2025 bilden eine solide Grundlage für weiteres Wachstum und einen Rekordausblick für das GJ 2025.

Die starken Ergebnisse sind bemerkenswert, da das erste Quartal eines Kalenderjahres in der Regel etwas schwächer ist als die übrigen Quartale. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Unternehmenskunden während der Ferienzeit weniger bestellen.

In den Kalenderjahren 2022 bis 2024 erwirtschaftete das erste Quartal jedes Kalenderjahres historisch gesehen zwischen 22 % und 23 % der gesamten jährlichen Bareinnahmen.

Wiederkehrende Bareinnahmen untermauern starke Aussichten

Etwa 90 % der Bareinnahmen von De.mem sind wiederkehrend, was die starke Wachstumsdynamik des Unternehmens und den Rekordausblick für das GJ 2025 untermauert.

Wiederkehrende Umsatzsegmente umfassen Folgendes:

- Bereitstellung von Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen, d. h. durch

Langfristige Build, Own, Operate („BOO“)- und Operations & Maintenance („O&M“)-Verträge.

Regelmäßige Wartungsarbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen.

Wartung von Pumpen.

- Verkäufe von Spezialchemikalien.

- Verkauf von Kleingeräten und Verbrauchsmaterialien.

- Verkauf von Membranersatzteilen an bestehende Industrieanlagen.

- Verkauf von Wasseraufbereitungssystemen für den Hausgebrauch und Austausch von Membrankartuschen.

Premium-Angebot treibt kontinuierliches Margenwachstum voran

Die Vision von De.mem ist es, das überdurchschnittliche Wachstum des Unternehmens fortzusetzen und der führende internationale Anbieter von dezentralen, industriellen Wasseraufbereitungslösungen zu sein.

Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Industriekunden mit mehreren Standorten, darunter führende Unternehmen wie Rio Tinto und South 32 aus dem Bergbausektor und Givaudan aus dem Lebensmittel- und Getränkesegment, ein hochwertiges „One-Stop-Shop“-Angebot für die Wasser- und Abwasseraufbereitung anzubieten.

Das umfassende Angebot, das auf innovativer Membrantechnologie basiert (siehe Abschnitt unten), ist einzigartig in einem stark fragmentierten Markt für dezentrale (= containerisierte, flexible Lösungen, die an der Wasserquelle eingesetzt werden) industrielle Wasseraufbereitung.

BILD 1: GESCHÄFTSSEGMENTE UND UMFASSENDES ANGEBOT VON DE.MEM

Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf das Wachstum seiner wiederkehrenden Umsatzsegmente durch den Aufbau langfristiger industrieller Großkunden. Wiederkehrende Umsätze machen jetzt ca. 90 % der Gesamtumsätze aus. Die Segmente „Dienstleistungen“ und „Spezialchemikalien“ erzielen hohe Bruttomargen, was zu einem überdurchschnittlichen und steigenden Bruttomargenprofil führt.

Die Bruttomargen von De.mem sind von 18 % im GJ 2017 auf 36 % im GJ 2023 und ein

Rekordwert von 41 % im GJ 2024 gestiegen. Die Bruttomarge des Unternehmens von 41 % im GJ 2024 übersteigt die durchschnittliche Bruttomarge der Branche von 38,7 %, gemessen am Baird Water Technology Index, der 12 repräsentative große, auf den Wassersektor ausgerichtete Hersteller zusammenfasst (Quelle: Baird, Global Water Sector Update, Q1 2024).

DIAGRAMM 3: BRUTTOMARGE (IN % DES UMSATZES)

Rekordausblick für das GJ 2025

De.mem ist auf dem besten Weg zu einem Rekordjahr in GJ2025, angesichts der folgenden Punkte:

- Rekord-Bareinnahmen im Märzquartal 2025.

- Starke Wachstumsdynamik mit:

20% Wachstum der Bareinnahmen im Märzquartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum;

26 % CAGR bei den Bareinnahmen in den letzten 6 Jahren; und

anhaltende organische Wachstumsdynamik im zweistelligen Prozentbereich..

- Ca. 90 % der Bareinnahmen sind wiederkehrend und sorgen für Transparenz beim Cashflow.

- Der Übergang zu einem positiven operativen Cashflow in den letzten 3 Quartalen ermöglicht weitere Wachstumsreinvestitionen.

- Weiteres Aufwärtspotenzial aus der Integration der letzten Akquisitionen von Border Pumpworks und Auswater Systems, wobei zu beachten ist, dass die beiden Akquisitionen erst ab ca. Mitte des Jahres 2024 zu den Finanzergebnissen beigetragen haben.

- Umsatzbeitrag aus den Wasserfiltrationsprodukten des Unternehmens für den Hausgebrauch.

- Fortgesetzter Cross-Sell von margenstarken Produkten im gesamten nationalen Geschäftsportfolio des Unternehmens, der auch die Margen erhöht.

- Potenzieller Zugang zu Fremdfinanzierungen zur Steigerung der Eigenkapitalrendite (ROE) auf der Grundlage des ausgewiesenen positiven operativen Cashflows.

Kommentar des CEO

Andreas Kröll, Chief Executive Officer von De.mem, sagte:

„Ich freue mich, die höchsten vierteljährlichen Bareinnahmen ausweisen zu können, die jemals in der Unternehmensgeschichte erzielt wurden, zusammen mit unserem dritten Quartal in Folge mit positivem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit.

Das Ergebnis ist bemerkenswert, da es im ersten Quartal des neuen Kalenderjahres erzielt wurde,

das in der Regel das schwächste Quartal ist.

Wir haben unsere Strategie, industriellen Kunden innovative, proprietäre Wasser- und

Abwasseraufbereitungsdienstleistungen anzubieten, die auf führender Technologie basieren, erfolgreich umgesetzt, wie unser Unternehmen mit der Generierung von ca. 900.000 $ an positivem operativem Cashflow in den letzten 12 Monaten beweist.

Unser starkes Märzquartal 2025 bringt das Unternehmen auf Kurs für ein Rekordjahr 2025.

Wir freuen uns darauf, weiterhin für unsere Aktionäre und Kunden zu liefern.“

Diese Mitteilung wurde vom CEO des Unternehmens, Andreas Kröll, genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andreas Kröll

CEO, De.mem Limited

investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 3265

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein international tätiges, dezentrales Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & http://www.demembranes.com/Gas sowie Lebensmittel & Getränke entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen auch Gemeinden, Wohnsiedlungen und Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden einen „One-Stop-Shop“ für Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen.

Die Technologie von De.mem zur Behandlung von Wasser und Abwasser gehört zu den weltweit fortschrittlichsten. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, proprietärer Hohlfasermembran-Technologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Institut für Membran- und Wasserforschung.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://demembranes.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere solche bezüglich möglicher oder angenommener zukünftiger Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenziellen Wachstums von De.mem Limited, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer insg. 10-seitigen Veröffentlichung plus Anhang.

