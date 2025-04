Hermès überholt LVMH – Luxus-Purist wird teuerstes Unternehmen Frankreichs

Der Luxuskonzern Hermès hat Geschichte geschrieben: Am Dienstag überholte der Hersteller der ikonischen Birkin-Bag erstmals seinen langjährigen Rivalen LVMH in der Börsenbewertung – ein symbolträchtiger Moment in der Welt der französischen Luxuskonzerne. Nicht zuletzt, da LVMH früher Hermès hatte kaufen wollen!

Mit einer Marktkapitalisierung von 243,65 Milliarden Euro lag Hermès zwischenzeitlich knapp über den 243,44 Milliarden Euro von LVMH und stieg damit zum wertvollsten Unternehmen im französischen Leitindex CAC 40 auf. Zuvor hatte Bloomberg darüber berichtet. In Europa rangierte Hermès nur noch hinter SAP und Novo Nordisk auf Platz drei der größten börsennotierten Konzerne.