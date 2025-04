Komplettlösungen von Hager auf der EM-Power / The smarter E / 7. bis 9. Mai 2025 in München (FOTO)

Blieskastel (ots) - Der Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft erfordert

eine umfassende Elektrifizierung in den Bereichen Wärmeversorgung und Mobilität

sowie die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Hieraus ergeben sich neue

Herausforderungen an die Energieverteilung in Wohn- und Gewerbebauten. Hager als

führender Hersteller im Bereich Elektroinstallation hält maßgeschneiderte

Lösungen bereit, die einen unkomplizierten Einstieg in die Energiewende

ermöglichen - sei es für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, Gewerbegebäude

oder die Netzankopplung großer Anlagen, sowohl im Bestandsbau als auch im

Neubau. In Halle B5, Stand 410 präsentiert Hager Lösungen zu folgenden Themen:



- ein neues Portfolio im Bereich Ladeinfrastruktur: die Wallboxen der

witty-Familie als passende Ladelösungen für Wohnbau, Kleingewerbe, Firmen und

Fuhrparks

- das modulare Energiemanagementsystem rund um den Energiemanager flow -

optional mit Ladestation witty plus und Energiespeicher mit Notstromfunktion

- ganzheitliche Mieterstromlösungen mit metergrid als Partner: Nutzung

regenerativer Energien und Ladeinfrastruktur

- Energieverteilungssysteme für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das

öffentliche Nieder- und Mittelspannungsnetz







Kleingewerbe Mit den Ladestationen witty one, witty plus und witty pro deckt

Hager sämtliche Anforderungen im Wohnbau und im Kleingewerbe ab. Alle

Ausführungen überzeugen mit einem kompakten Design, das sich dank austauschbarem

Zierrahmen in serienmäßigem Schwarz oder optionalem Weiß aus dem Zubehör dem

persönlichen Geschmack im Handumdrehen anpassen lässt. Die Ladestationen bieten

höchste Stoßfestigkeit entsprechend IK10 und sind damit äußerst robust gegenüber

mechanischen Einflüssen. Aufgrund ihrer UV-Beständigkeit und Schutzklasse IP54

sind sie auch für die Installation in Außenbereichen uneingeschränkt geeignet.

LED-Statusanzeigen, RFID-Kartenleser zur Zugangskontrolle und zwei Steckplätze

für Erweiterungskarten sind ebenso Standard wie die Wahl zwischen einer

Mode-3-Typ-2-Ladesteckdose und einem festen 6,5-Meter-Ladekabel. Die Hager

Charge-App für die einfache Installation, Inbetriebnahme und Nutzung der

Ladestationen rundet das Angebot ab. Schon vor Marktstart erhielt die App den iF

DESIGN AWARD 2025

Medien (UI). Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf ifdesign.com präsentiert.



PV-Energie maximal nutzen und effizient managen mit flow Der mit dem German

Design Award 2023 ausgezeichnete Energiespeicher flow ist ein Komplettsystem aus Seite 2 ► Seite 1 von 2





