US-Zölle fordern China heraus! Startschuss für kritische Metalle mit BYD, Tesla, VW, Vanadium Corp, Airbus und Rheinmetall

Geopolitische Unsicherheiten und die weltweite Knappheitslage bei kritischen Metallen gefährden die Produktion von HighTech- und Rüstungsgütern. Gerade in der E-Mobilität kommt es zu weiteren Preisanpassungen nach oben. Sektoren wie IT und Künstliche Intelligenz benötigen eine leistungsfähige Infrastruktur in Sachen Strom und Speicherung. Hinzu kommt die steigende Energie-Intensität der meisten Branchen, denn die abgeforderte Leistung klettert in immer neue Dimensionen. Spannend wird es daher bei den großen Fahrzeugkonstrukteuren. Wer kann seine Lieferkette stabilisieren, auch vor dem Hintergrund wachsender Handelskriege und Einschränkungen beim Export strategischer Metalle. Die Implikationen sind vielfältig und laufen durch viele Branchen. Wir blicken auf Vanadium, als den neuen Hoffnungsträger in der Dekarbonisierung und Innovation in der Batterie-Technologie sowie auf die jüngsten Trends in der E-Mobilität und der Defense-Industrie.

Trumps Zölle gefährden die Weltversorgung mit kritischen Metallen

Ob Elektroautos, Smartphones oder Windräder – kaum eine Zukunftstechnologie funktioniert ohne sie: Kritische Metalle wie Lithium, Nickel, Kupfer, Vanadium oder Seltene Erden. Doch die Jagd nach diesen strategisch wichtigen Rohstoffen wird zunehmend zur Achillesferse der Industrie. Lieferkettenprobleme, geopolitische Spannungen und Rohstoffkonzentrationen in wenigen Ländern wie China bringen Tech-Giganten und Autobauer gleichermaßen ins Schwitzen. Wer keinen gesicherten Zugang hat, riskiert Produktionsstopps, steigende Kosten und im schlimmsten Fall einen Rückstand im globalen Innovationswettlauf. Handelskriege und Zölle verschlimmern die Lage noch weiter, denn durch protektionistisches Handeln werden langjährige Partnerschaften auf die Probe gestellt. Donald Trump könnte sich mit seinen Strafzöllen selbst vom Zugang kritischer Metalle abschneiden, denn China besitzt über 85 % der Seltenen Erden und gut 50 % aller anderen wichtigen Metalle. Ohne Zugang zu kritischen Rohstoffen stoppt der Ausbau der E-Mobilität – sowohl auf OEM- als auch auf Zuliefererebene. Auch der Aufbau von Ladeinfrastruktur, Windkraftanlagen und Solartechnologie ist betroffen, da Leistungselektronik auf seltene Metalle angewiesen ist.