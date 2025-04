Umfeld treibt Rüstungswerte - Rekorde bei Rheinmetall und Renk

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem weiterhin robusten Marktumfeld haben Rüstungswerte auch am Dienstag zu den größten Gewinnern gezählt. Hierzulande erklommen Rheinmetall und Renk Rekordhochs. Rheinmetall tendieren nun in Richtung der 1.500-Euro-Marke, während Renk über 50 Euro kosten.

Am Mittag notierten Rheinmetall und Renk mit gut drei beziehungsweise mehr als fünf Prozent im Plus. Rheinmetall lagen im deutlich höheren Leitindex Dax vorne, Renk waren im ebenfalls sehr festen MDax der mittelgroßen Werte auf dem ersten Platz. Die Aktien von Hensoldt zogen zudem um knapp vier Prozent an und zählten damit ebenfalls zu den stärksten Titeln in MDax.