RheinEnergie und Westenergie bündeln Kräfte für digitale Infrastruktur

Essen/Köln (ots) - Rechenzentren sind das Rückgrat der digitalen Transformation

- sie treiben Innovationen voran, stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland

und spielen eine Schlüsselrolle für die Energiewende. Während Frankfurt als

führender Rechenzentrumsstandort zunehmend an Kapazitätsgrenzen stößt,

entwickelt sich Nordrhein-Westfalen mit dem Rheinischen Revier und der Region

Köln - Düsseldorf zu einem neuen digitalen Knotenpunkt. Die Region liegt an zwei

der wichtigsten europäischen Datenrouten - Amsterdam - Frankfurt und Stockholm -

Paris - und bietet damit eine strategische Lage für datengetriebene

Geschäftsmodelle. Gleichzeitig profitieren Investoren von großen

Industrieflächen und einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur.



Mit einer nun unterzeichneten Absichtserklärung streben RheinEnergie und

Westenergie an, den digitalen Strukturwandel aktiv mitzugestalten. Ziel ist es,

den Ausbau digitaler Infrastrukturen im Westen Deutschlands zu beschleunigen -

durch effizientere Genehmigungsverfahren, investitionsfreundliche

Rahmenbedingungen und innovative Energielösungen. Im Fokus stehen dabei eine

verlässliche Netzanbindung, zukunftsfähige Energieversorgung und optimale

Standortvoraussetzungen für Rechenzentren.









"Rechenzentren sind weit mehr als Datenverarbeiter - sie sind die neue

industrielle Infrastruktur und ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für den

Wirtschaftsstandort Deutschland", sagt Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende

der Westenergie AG. "Doch ohne leistungsfähige Netze bleibt der digitale

Fortschritt Stückwerk. Die Frage ist nicht mehr, ob Deutschland in digitale

Infrastrukturen investieren muss, sondern wie schnell wir es schaffen,

internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Schnelle Genehmigungen,

resiliente Netze und eine sichere Energieversorgung sind der Schlüssel.

Gemeinsam mit RheinEnergie treiben wir die energetische Erschließung neuer

Rechenzentrumsstandorte voran - mit durchdachten Flächenentwicklungen,

nachhaltigen Erzeugungslösungen vor Ort und leistungsfähigen Netzanschlüssen.

Denn eines ist klar: Wer heute in digitale Infrastruktur investiert, entscheidet

über die Innovationskraft von morgen."



Stephan Segbers, Vertriebsvorstand der RheinEnergie ergänzt: "Wir unterstützen

die Ansiedlung von Rechenzentrumsprojekten im Westen, indem wir

Rechenzentrums-Betreiber bereits bei der Standortwahl unterstützen sowie

gemeinschaftlich ganzheitliche Energielösungen zur Erschließung von

gemeinschaftlich ganzheitliche Energielösungen zur Erschließung von
Rechenzentrumsprojekten anbieten. Dabei bringen wir unsere jeweilige Expertise





