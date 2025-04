Die DIAGONAL Gruppe war im April 2025 auf der FIBO in Köln vertreten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Vom Beitragseinzug bis zum kaufmännischenMahnwesen haben Fitnessstudios Aufgaben zu bewältigen, die nicht zu ihremKerngeschäft gehören, aber einen hohen finanziellen und personellen Aufwandbedeuten. Um ihnen eine professionelle Lösung anzubieten, hat Philipp Kadel mitder DIAGONAL Gruppe das Komplettangebot Debi-Plus entwickelt, das eineffizientes Zahlungsmanagement erlaubt. Warum der externe Service nicht nurbequem und rechtssicher ist, sondern auch dafür sorgt, dass die Liquiditätlangfristig erhalten bleibt, erfahren Sie hier.Als vom 10. bis zum 13. April 2025 die FIBO auf dem Messegelände Köln stattfand,kamen zahlreiche Akteure aus den Bereichen Gesundheit, Fitness und Wellnesszusammen, um sich über Innovationen, Investitionen und die neuesten Trends derBranche zu informieren. Neben fachlichen Diskussionen ging es aber auch umunternehmerische Aspekte, die für viele Fitnesscenter längst essenziell gewordensind. "Der Erfolg hängt eben nicht allein von der fachlichen Expertise ab, dennohne effiziente Geschäftsprozesse ist das langfristige Überleben in einemumkämpften Markt kaum noch möglich", sagt Philipp Kadel, Geschäftsführer derDIAGONAL Gruppe. "Ein professionelles Zahlungsmanagement ist beispielsweiseschon allein deshalb notwendig, weil die laufenden Kosten sicher gedeckt seinmüssen. Gerade in diesem Bereich kommt es aber immer wieder zu schwerwiegendenFehlern, die die Liquidität gefährden und zu sinkenden Mitgliederzahlen führen.Darüber hinaus ist der finanzielle und personelle Aufwand für den Aufbau eineseigenen Rechnungswesens meist nicht sinnvoll zu rechtfertigen.""Ein reibungsloses Debitorenmanagement erfordert eine Kombination austechnischem Know-how, rechtssicherem Auftreten und gelungener Kommunikation. Wirverstehen uns als Partner der Fitnessbranche - und deswegen haben wir uns dazuentschieden, auf der FIBO präsent zu sein", fügt der Experte fürForderungsmanagement hinzu. Philipp Kadel bietet Fitnesscentern undBetreiberketten die Möglichkeit, ihr Zahlungsmanagement von derRechnungsstellung bis zum kaufmännischen Mahnwesen an die DIAGONAL Gruppeauszulagern, um von hochautomatisierten Prozessen, einer gewichtigen rechtlichenExpertise und einem umfassenden Kundenservice zu profitieren. Dabei sorgt dasFull-Service-Paket Debi-Plus auch für intelligente technische Lösungen, dieunter anderem individuelle API-Anbindungen oder praktische Schnittstellen zurPlattform Magicline ermöglichen. Auf der FIBO 2025 war die DIAGONAL Gruppe inder Newcomer Area an Stand CONE13 zu finden.Alles aus einer Hand: Der Ansatz der DIAGONAL Gruppe