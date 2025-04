Prof. Dr. Werner Seeger neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH / Rückkehr zur Gleichbehandlung des UKGM mit allen anderen deutschen Uniklinika (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 15,20 auf Tradegate (15. April 2025, 12:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,57 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 991,04 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

Gießen/Marburg (ots) - Der ehemalige und langjährige Ärztliche Geschäftsführerdes Universitätsklinikums Gießen und Marburg und Direktor der MedizinischenKlinik II, Prof. Dr. Werner Seeger, ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der UKGMGmbH und steht damit an der Spitze des 16-köpfigen obersten Kontrollorgans derGesellschaft.Hauptaufgaben des Aufsichtsrates, der sich aus Arbeitgeber- undArbeitnehmervertretern zusammensetzt, sind die Beratung und Überwachung derGeschäftsführung, das Prüfen und Genehmigen wichtiger Geschäftsentscheidungenund das Sicherstellen des langfristigen Wohls eines Unternehmens.Prof. Seeger beschreibt die Zielperspektive für das UKGM so: DasUniversitätsklinikum Gießen und Marburg muss in einen gleichberechtigten Statusinnerhalb der Familie der deutschen Universitätsklinika zurückkehren. Diesbedeutet eine vollständige Gleichbehandlung insbesondere in finanziellerHinsicht. Mit dem "Zukunftspapier plus" aus 2023, der Investitionsvereinbarungzwischen Land Hessen, UKGM und RHÖN-KLINIKUM AG, sei ein erster Schritt in dieseRichtung gemacht, für die auskömmliche Finanzierung von medizinischemFortschritt, exzellenter Forschung, ambitionierter Lehre und hervorragenderPflege brauche es jedoch erneut eine politische Grundsatzentscheidung. Man seiin einem sehr guten, konstruktiven Dialog mit der Hessischen Landesregierung,könne auf eine fast 20-jährige gemeinsame Wegstrecke und damit verbundenesVertrauen zurückblicken und darauf aufbauen. Ziel sei die langfristige Sicherungder Universitätsmedizin in Mittelhessen mit den beiden Standorten Gießen undMarburg, ein medizinisch-pflegerisches Angebot an die Menschen der Region aufhöchstem Niveau sowie der Ausbau der nationalen und internationalen Strahlkraftdieses drittgrößten Universitätsklinikums Deutschlands.Nach seinem Ausscheiden aus der Geschäftsführung des UniversitätsklinikumsGießen und Marburg im April 2024 übernahm Prof. Seeger dieÉlie-Metchnikoff-Seniorprofessur der Justus-Liebig-Universität Gießen undkümmert sich seither schwerpunktmäßig um den weiteren Ausbau der Lungenforschungin Gießen. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er auch die Leitung des Instituts fürLungengesundheit und des Deutschen Zentrums für Lungenforschung inne, sowiegegenwärtig noch den Vorsitz des Exzellenzclusters Cardio-Pulmonary Instituteund einer Emeritus Gruppe am Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschungin Bad Nauheim.Zuvor hatte Prof. Seeger fast 50 Jahre lang die klinische und wissenschaftliche