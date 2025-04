Hensoldt: Deswegen klettert die Aktie jetzt!

Hensoldt wurde 2016 durch einen LBO von der Private-Equity-Gesellschaft KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) übernommen. Dabei erwarb KKR die Verteidigungselektronik-Sparte von Airbus und gründete daraus das eigenständige Unternehmen Hensoldt. Das deutsche Rüstungsunternehmen verbaut in Düsenjägern wie dem Eurofighter hochmoderne Radarsysteme und Selbstschutztechnologien.

Im Zuge des Börsengangs von Hensoldt im September 2020 reduzierte KKR seine Beteiligung schrittweise. Im Jahr 2021 verkaufte KKR jeweils 25,1 Prozent der Anteile an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und an den italienischen Rüstungskonzern Leonardo, wodurch diese beiden Institutionen zu den größten Anteilseignern wurden.

Ein zentraler Unterschied besteht im Wegfall der Sicherheiten, die bislang im Rahmen der syndizierten Darlehen hinterlegt waren.

Das verschafft dem Unternehmen aber zusätzliche unternehmerische Freiheit und ermöglicht künftig schnellere und unabhängigere strategische Entscheidungen – auch ohne Rücksicht auf externe Kreditgeber.

Die neue Finanzierung umfasst ein langfristiges syndiziertes Darlehen mit endfälliger Tilgung in Höhe von 850 Millionen Euro, eine Zwischenfinanzierung über 150 Millionen Euro sowie zwei flexible Kreditlinien à 400 Millionen Euro, die je nach Bedarf als Garantien oder in bar genutzt werden können. Die Vertragskonditionen konnten dabei deutlich verbessert werden, so das Unternehmen.

Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, erklärt: "Hensold befindet sich in einer Phase dynamischen Wachstums. Der Ausbau unserer Kapazitäten und die Weiterentwicklung innovativer Technologien – wie softwaredefinierter Verteidigung – sind zentrale Säulen unserer Strategie. Mit der neuen Finanzierungsstruktur schaffen wir die wirtschaftliche Grundlage, um unsere Wachstumsziele konsequent zu verfolgen. Gleichzeitig erlaubt uns die höhere finanzielle Flexibilität, noch schneller und gezielter auf neue Marktchancen zu reagieren."

Die Aktie von Hensoldt ist wieder auf Erholungskurs. Aufgrund der positiven Nachricht klettern die Anteilsscheine des Rüstungsunternehmens am Dienstag um rund 4 Prozent. Auf Jahressicht steht ein Plus von über 50 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 67,40EUR auf Tradegate (15. April 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,35 € , was eine Steigerung von +5,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Magnificent 7 - Die Spreu trennt sich vom Weizen Jetzt Report kostenlos herunterladen!