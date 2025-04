American Aires präsentiert sich auf der Planet MicroCap Showcase am 23. April 2025

„ Planet MicroCap-Veranstaltungen richten sich an die globale Mikrokapital-Investitionsgemeinschaft

1x1-Investorentreffen finden am zweiten Tag der Konferenz statt

Aires hat weltweit über 400.000 Einheiten verkauft und im Jahr 2024 einen Rekordumsatz von 18,2 Mio. USD erzielt (vorläufige, ungeprüfte Zahl)

Toronto, ON – 15. April 2025 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF), gibt bekannt, dass das Unternehmen auf dem Planet MicroCap Showcase: VEGAS 2025 in Zusammenarbeit mit MicroCapClub am Mittwoch, den 23. April 2025 um 9:30 Uhr PT / 12:30 Uhr ET präsentieren wird. Die Teilnahme an dieser Konferenz ist eine natürliche Weiterentwicklung der Investor-Relations-Strategie des Unternehmens, um seine Präsenz bei einem globalen Publikum zu erweitern. Die diesjährige Planet MicroCap-Konferenz wird voraussichtlich von einer Rekordzahl von über 500 Investoren aus etwa 30 verschiedenen Ländern besucht werden, was dem Ziel von American Aires entspricht, die Aufmerksamkeit relevanter Investoren zu gewinnen. Kommunikationsdirektor Grant Pasay wird die Präsentation leiten und die Fragen der Investoren beantworten. Herr Pasay wird außerdem am folgenden Tag (Donnerstag, 24. April 2025) Einzelgespräche mit Investoren führen. Das exklusive Videointerview von Planet MicroCap mit dem CEO von Aires, Josh Bruni, vor der Konferenz kann hier angesehen werden: youtube.com/watch?v=2vQJ7aVLSz8.

„Unsere exklusiven Partnerschaften mit UFC, WWE und Canada Basketball haben uns geholfen, unseren Umsatz im Jahr 2024 auf die Rekordhöhe von 18,2 Millionen US-Dollar zu steigern (vorläufige, ungeprüfte Zahl, die in der Pressemitteilung vom 27. Januar 2025 angegeben wurde)“, sagte Herr Pasay. „Und 2025 wird das erste volle Jahr sein, in dem Aires diese erstklassigen Partnerschaften ausbauen und davon profitieren kann, die dazu beigetragen haben, dass das Unternehmen bisher mehr als 400.000 Einheiten in 93 Ländern verkauft hat. Wir haben unser Angebot auch um EMF-freundliche Geschäftsräume und Veranstaltungsorte erweitert. Das Team der Minnesota Timberwolves hat sich mit uns zusammengetan, um im Target Center eine einzigartige EMF-freundliche Arena für Fans, Spieler und Mitarbeiter zu schaffen. Dies sind nur einige der positiven Entwicklungen, die sich in letzter Zeit für American Aires ergeben haben. Ich freue mich darauf, die Investoren auf dem kommenden Planet MicroCap Showcase auf den neuesten Stand zu bringen.“

