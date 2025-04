Professor Mohammad Dastbaz zum CEO des MLA College ernannt

Sein akademisches Fachwissen liegt im Bereich der Informatik, und er hat einen Doktortitel in Design, Entwicklung und Bewertung von Multimedia-Systemen. Er ist Fellow des Chartered Institute for IT (The British Computer Society) und hat während seiner gesamten Laufbahn immer wieder seine Leidenschaft für die Integration von Technologie, Nachhaltigkeit und Bildung unter Beweis gestellt. Vor seiner Tätigkeit an der University of Suffolk war er Dekan der Fakultät für Informatik, Informationstechnologie und Ingenieurwesen an der University of East London und später Dekan und stellvertretender Rektor an der Leeds Beckett University.

Professor Dastbaz kommentierte seine Ernennung mit den Worten:

„Ich freue mich sehr, dem MLA College beizutreten, einer einzigartigen und renommierten Hochschuleinrichtung, einem wichtigen Partner des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen (UNITAR) und von CIFAL City of London, in einer so aufregenden Phase seiner Entwicklung. Das MLA hat einen guten Ruf für Innovationen im Bildungsbereich, insbesondere in den Bereichen maritime und ökologische Nachhaltigkeit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, Studierenden und Partnern, um diesen Ruf weiter zu stärken und das MLA College in sein nächstes Kapitel zu führen."

Neben seiner akademischen Führungsrolle ist Professor Dastbaz auch ein viel publizierter Autor. Seine Veröffentlichungen spiegeln sein Engagement für nachhaltige Innovationen wider und umfassen Titel wie Green Information Technology: A Sustainable Approach, Industry 4.0 und Engineering for a Sustainable Future, Technology for Smart Futures, Challenges of Urbanisation und Social Sustainability.

Professor John Chudley, Rektor des MLA College und Vorsitzender des UK Engineering Council, hieß den Professor herzlich willkommen:

„Die Ernennung von Professor Dastbaz ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des MLA College. Seine Führungserfahrung und sein akademischer Weitblick werden bei der Gestaltung unserer Zukunft eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere auf dem Weg zum Erreichen des Universitätsstatus. Ich freue mich persönlich, ihn an Bord begrüßen zu dürfen, und bin gespannt auf die Beiträge, die er zweifellos für unsere Gemeinschaft leisten wird."

Chris Gaunt OBE, Vorstandsvorsitzender des MLA College, fügte eine strategische Perspektive hinzu:

„Im Namen des Vorstands freue ich mich, Professor Dastbaz im MLA College willkommen zu heißen. Sein breites Fachwissen in den Bereichen Bildung, Innovation und Nachhaltigkeit passt perfekt zu unseren langfristigen Zielen. Wir sind zuversichtlich, dass er uns mit Klarheit und Zielstrebigkeit führen wird, wenn wir dieses nächste aufregende Kapitel in Angriff nehmen."

Mit dieser Ernennung bekräftigt das MLA College sein Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und akademische Exzellenz und setzt seine Mission fort, Lernenden auf der ganzen Welt eine qualitativ hochwertige und flexible Ausbildung zu bieten.

