sichere & souveräne europäische ChatGPT-Alternative gestartet (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Inmitten globaler Unsicherheiten setzt Europas führender

Hosting-Provider und zuverlässiger Cloud Enabler mit IONOS GPT

(https://www.ionos.de/office-loesungen/ionos-gpt-registration) ein deutliches

Zeichen im Bereich Künstlicher Intelligenz: eine datenschutzkonforme, souveräne

und kostenlose Alternative zu ChatGPT, Grok & Co., entwickelt und betrieben in

Deutschland.



Immer mehr KI-Angebote operieren in einem Spannungsfeld aus intransparenten

Datenpraktiken, kommerziellen Interessenkonflikten und politischer

Unberechenbarkeit in den Herkunftsländern vieler großer Anbieter - IONOS GPT

steht für das Gegenteil.





Europäische, sichere Alternative mit klaren PrinzipienWährend Regulierungen wie der EU AI Act einen europäischen Rahmen fürvertrauenswürdige KI schaffen sollen, mangelt es bislang an praktisch nutzbarenAngeboten, die diesen Werten auch tatsächlich entsprechen. IONOS GPT will genaudiese Lücke schließen: mit einem kostenlosen, einfach bedienbaren undtransparenten Zugang zu generativer KI.Einer aktuellen BITKOM-Umfrage(https://news.sap.com/germany/2025/02/ki-bitkom-studie/) zufolge wünschen sich86 Prozent der Unternehmen, die Künstliche Intelligenz einsetzen, einen Anbieteraus Deutschland. Viele Unternehmen scheuen den Einsatz generativer KI immernoch, weil sie rechtliche und sicherheitstechnische Risiken befürchten."Unsere Kunden wollen KI nutzen, ohne sich Sorgen um Datenschutz oderDatenweitergabe machen zu müssen. Mit IONOS GPT geben wir ihnen genau das:souveräne Technologie, gehostet in Deutschland, einfach und direkt anwendbar,für alle", so Achim Weiß, CEO IONOS.Im Unterschied zu vielen US-Diensten verarbeitet IONOS GPT keinepersonenbezogenen Daten zu Trainingszwecken. Es erfolgt keine Datenübermittlungin Drittstaaten. Die genutzten Rechenzentren in Deutschland sind mehrfachzertifiziert (u. a. ISO/IEC 27001:2013) und werden mit 100 % Ökostrom betrieben.Basierend auf dem IONOS AI Model Hub(https://cloud.ionos.de/managed/ai-model-hub) kommen ausschließlich die neuestenOpen-Source-Modelle wie Llama und Mistral zum Einsatz. IONOS entwickelt undtrainiert keine eigenen KI-Modelle und garantiert, dass Nutzungsdaten nicht zumTraining verwendet werden.Mit dem geplanten AI Act der EU rücken die Themen KI-Regulierung, Transparenzund Souveränität europaweit in den Fokus. IONOS positioniert sich mit IONOS GPTals Anbieter, der alle Anforderungen bereits heute vollständig erfüllt.IONOS GPT: geführter, produktiver Einstieg statt KI-ExperimentObwohl das Potenzial generativer KI gewaltig ist - insbesondere angesichtsFachkräftemangels, steigenden Wettbewerbsdrucks und begrenzter Ressourcen -bleibt der praktische Einsatz in Unternehmen oft hinter den Erwartungen zurück.IONOS GPT ist mehr als ein klassischer KI-Chatbot, es ermöglicht eineneinfachen, strukturierten Einstieg in die Welt der generativen KI. StattNutzerinnen und Nutzer sich selbst zu überlassen, bietet IONOS GPT vierspezialisierte Assistenten, die konkrete Anwendungsfelder abdecken:Textgenerierung, Bildbearbeitung, Programmierung und allgemeine Recherche undWissen.Jeder Assistent ist so konzipiert, dass er sofort produktiv genutzt werden kann- mit klaren Aufgabenprofilen und intuitiver Benutzerführung. Das erleichtertnicht nur den Einstieg, sondern erhöht insbesondere die Effizienz imArbeitsalltag, unabhängig von Vorkenntnissen. Die Plattform wird kontinuierlichum neue Assistenten erweitert, um noch gezielter auf spezifische Anforderungenvon Unternehmen, Behörden oder Bildungseinrichtungen einzugehen.Achim Weiß, CEO IONOS: "Generative KI darf kein exklusives Werkzeug für großeKonzerne bleiben. Mit IONOS GPT bringen wir leistungsfähige, vertrauenswürdigeKI direkt in die Hände des europäischen Mittelstands - sicher, verständlich undskalierbar. Während manche US-Anbieter bereits Abopreise von 200 Euro monatlichaufrufen, machen wir Digitalisierung einfach und leistbar - für alle."Teil einer souveränen europäischen digitalen ZukunftIONOS ist seit über 30 Jahren führender Partner für Digitalisierung in Europa -mit mehr als 6 Millionen aktiven Kunden, eigenem Cloud-Stack und einem vielfachausgezeichneten Kundenservice. Mit IONOS GPT erweitert das Unternehmen seinPortfolio um ein weiteres zukunftsweisendes Element: einfach nutzbare,erschwingliche und vertrauenswürdige KI-Lösungen - speziell für den Mittelstand.IONOS GPT ist ab sofort kostenlos verfügbar unter: https://ai.ionos.de/Pressekontakt:Thilo HaertelTelefon: 0721/50958248E-Mail: mailto:press@ionos.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160685/6013755OTS: IONOS SE