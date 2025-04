Patrick Bell ist neuer Geschäftsführer der Castrol Germany GmbH (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Deutschland-Geschäft von Castrol, einer der weltweit

führenden Schmierstoffmarken, erhält eine neue Leitung. In die Geschäftsführung

der Castrol Germany GmbH wurden Bianca Rösler, Rhea D'Jesus und Patrick Bell

berufen. Während Rösler die Nachfolge von Christian Lau im Automotive-Bereich

antritt und D'Jesus die Castrol Werke in Deutschland, Belgien, Frankreich und

der Türkei verantwortet, bleibt Bell in Personalunion weiterhin Industrial Sales

Director Central Europe. Mit Wirkung zum 1. April 2025 wurde Patrick Bell in die

Geschäftsführung der Castrol Germany GmbH berufen. Er ist Teil des europäischen

Vertriebsleitungsteams im Industrie-Bereich und vertritt Castrol im Vorstand des

Deutschen Schmierstoffverbands (VSI). Der gelernte Automobilkaufmann und

studierte Betriebswirt ist seit 20 Jahren bei Castrol und war in seinen

bisherigen Funktionen unter anderem als Area Sales Manager Süd für Österreich

und die Schweiz, im Global Business Development sowie in verschiedenen

Vertriebsfunktionen im Automotive- und Industriebereich tätig.



"Ein Wandel bietet immer auch Chancen"





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte BP ein Kauf BP +1,42 % Aktie 276 Aufrufe heute vonHS heute 10:47

In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer möchte Bell die Marke Castrol imIndustriesektor vorantreiben und die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnernweiter ausbauen. "Wir bieten unseren Kunden Beratung bei technischanspruchsvollen Produkten an und legen dabei - trotz moderner Tools undHilfsmittel - Wert auf eine persönliche Betreuung der Anwender vor Ort. Es istmir ein großes Anliegen, in Zusammenarbeit mit Kunden eine Win-Win-Situation zuerreichen. Das möchte ich auch in Zukunft weiter vorantreiben", so Bell. DenHerausforderungen für Castrol und den gesamten Industrie- und Produktionsbereichblickt der neue Geschäftsführer zuversichtlich, aber auch realistisch entgegen:"Der Markt ist in Bewegung, daher sind Handlungsschnelligkeit und Flexibilitätmehr gefragt denn je. Gleichzeitig muss es uns gelingen, das Industriegeschäftlangfristig und verlässlich weiterzuführen. Dieser Spagat ist nicht immereinfach. Deutschland verfügt über eine hohe Innovationskraft undProduktqualität, die als Standortvorteil genutzt werden sollten. Dafür brauchenwir verlässliche politische Rahmenbedingungen, die hoffentlich in Zukunft wiedergegeben sind und das Vertrauen der Investoren zurückbringen. Die Qualität derAusbildung der Arbeitskräfte in Deutschland ist nach wie vor auf einemTop-Niveau. Das müssen unsere Kunden für ihre Wettbewerbsfähigkeit nutzen. EinWandel bietet immer auch Chancen und als Schmierstofflieferant tragen wirunseren Teil dazu bei, dass unsere Kunden auf höchstem Niveau produzieren undsich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Ich freue mich sehr, in so einerZeit des Umschwungs in einer führenden Rolle einwirken zu können."Über CastrolCastrol, eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken, kann auf eine stolzeTradition der Innovation zurückblicken. Wir treiben den Pioniergeist voran.Unsere Leidenschaft für Leistung, kombiniert mit einer Philosophie derpartnerschaftlichen Zusammenarbeit, hat es Castrol ermöglicht, Schmierstoffe undFette zu entwickeln, die seit bereits mehr als 125 Jahren den technologischenFortschritt zu Lande, in der Luft, zu Wasser und im Weltraum begleitet haben.Castrol ist Teil von bp und bietet Produkte und Dienstleistungen für Kunden undVerbraucher in der Automobil- und Schiffbaubranche sowie im Industrie- undEnergiesektor. Unsere Markenprodukte stehen weltweit für Innovation,Leistungsstärke und ein Bekenntnis zur Qualität. Für weitere Informationenbesuchen Sie bitte: http://www.castrol.com/dePR-Kontakt:Amelie Nipken-SturmSenior PR ManagerinBrand Pier GmbHZirkusweg 2Astraturm 7. Stock20359 HamburgE-Mail: mailto:amelie.sturm@brand-pier.comInternet: http://www.brand-pier.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161282/6013779OTS: Castrol Germany GmbH