Johnson & Johnson: Rekorddividende, Pipeline-Power und ein klarer Kurs nach oben

Konzernchef Joaquin Duato zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden. Besonders hervor hob er den Fortschritt bei innovativen Therapien. Dazu zählen die Zulassung von TREMFYA zur Behandlung von Morbus Crohn, neue Überlebensdaten zur Kombination RYBREVANT plus LAZCLUZE bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und der Beginn der klinischen Studienphase für das chirurgische Robotersystem OTTAVA. Auch das neurowissenschaftliche Portfolio wurde durch die Übernahme von Intra-Cellular Therapies und die Integration des Medikaments CAPLYTA gestärkt.

Im Zuge der Übernahme und trotz Belastungen durch Zölle, Wechselkurseffekte und Verwässerung durch die Akquisition hält das Unternehmen an seiner Prognose für das bereinigte Ergebnis pro Aktie im Gesamtjahr 2025 fest. In der Mitte der Spanne rechnet Johnson & Johnson mit einem Wachstum von 6,2 Prozent.

Zudem gab das Unternehmen eine Erhöhung der Quartalsdividende um 4,8 Prozent bekannt – von 1,24 auf 1,30 US-Dollar je Aktie. Damit steigert Johnson & Johnson seine Dividende das 63. Mal in Folge. Auf Jahresbasis steigt die Auszahlung auf 5,20 US-Dollar pro Aktie, nach zuvor 4,96 US-Dollar. Die nächste Dividende wird am 10. Juni 2025 an alle Aktionäre ausgezahlt, die am 27. Mai 2025 im Aktienregister stehen. Das Ex-Dividenden-Datum ist ebenfalls der 27. Mai.

​Laut den aktuellen Analystenschätzungen auf MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel für Johnson & Johnson bei 175,00 US-Dollar. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 13 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 154,36 US-Dollar. Die Analystenmeinungen sind überwiegend positiv: 12 Experten empfehlen den Kauf der Aktie, während 6 zu Halten raten und keiner zum Verkauf.​

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 135,9EUR auf Tradegate (15. April 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.