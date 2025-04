LambdaTest bringt HyperExecute MCP Server auf den Markt, um Test-Setups mit KI zu automatisieren

Durch die Integration von MCP ermöglicht HyperExecute die autonome Interaktion von KI-Modellen mit digitalen Werkzeugen und verbessert so die Geschwindigkeit, Effizienz und Einfachheit von automatisierten Testkonfigurationen. Entwickler und QA-Teams können automatisch Projektstrukturen analysieren, präzise Testbefehle generieren und individuelle YAML-Konfigurationen ohne manuellen Aufwand erstellen.

HyperExecute MCP Server steigert die Produktivität durch Echtzeit-Einblicke in die Testausführung und die effektive Verwaltung von Test-Workflows, die eine nahtlose kontinuierliche Integration und Bereitstellung ermöglichen. Um das Onboarding zu erleichtern, hat LambdaTest auch Agentic RAG in den HyperExecute MCP Server integriert. Wenn der Benutzer zu irgendeinem Zeitpunkt Hilfe benötigt, kann er einfach den Agenten fragen, der die Antworten direkt aus den HyperExecute-Dokumenten abruft.

„HyperExecute MCP Server stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Qualitätsingenieurbranche dar", sagte Asad Khan, Geschäftsführer und Mitbegründer von LambdaTest. „Wir verbessern nicht nur die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Tests, sondern vereinfachen auch die Arbeitsabläufe grundlegend, so dass sich die Entwickler mehr auf Innovationen und weniger auf komplexe Einstellungen konzentrieren können. Unser MCP Server ist nicht nur ein weiteres Testwerkzeug, sondern ein Paradigmenwechsel. Indem wir komplexe Konfigurationen durch intelligente KI-Interaktionen automatisieren, definieren wir neu, was in der Testautomatisierung möglich ist – schneller, intelligenter und universell zugänglich", fügte er hinzu.

Mit dieser Markteinführung setzt LambdaTest sein Bestreben fort, Softwaretests zu vereinfachen, die Zusammenarbeit zu verbessern und eine überlegene Produktqualität von der Entwicklung bis zur Veröffentlichung sicherzustellen. HyperExecute hat die Testautomatisierung bereits neu definiert, indem es Tests bis zu 70 % schneller als herkömmliche Grids ausführt. Mit den HyperExecute MCP-Servern will LambdaTest nun die Entwicklererfahrung und die Testeffizienz auf eine neue Stufe heben.

Um die Vorteile von HyperExecute MCP Server zu erleben, besuchen Sie: http://lambdatest.com/hyperexecute-mcp-server

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine KI-native, Omnichannel-Software-Qualitätsplattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, die Markteinführungszeit durch intelligente, cloudbasierte Testentwicklung, -orchestrierung und -ausführung zu verkürzen. Mit über 15.000 Kunden und mehr als 2,3 Millionen Nutzern in über 130 Ländern ist LambdaTest die erste Wahl für moderne Softwaretests.

Browser & App Testing Cloud: Ermöglicht manuelles und automatisiertes Testen von Web- und Mobilanwendungen über mehr als 10.000 Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg und gewährleistet plattformübergreifende Konsistenz.

HyperExecute: Diese KI-native Testausführungs- und Orchestrierungs-Cloud führt Tests bis zu 70 % schneller als herkömmliche Grids aus und bietet eine intelligente Testverteilung, automatische Wiederholungsversuche, Echtzeitprotokolle und eine nahtlose CI/CD-Integration.

KaneAI: Der weltweit erste GenAI-native Testagent, der LLMs für mühelose Testerstellung, intelligente Automatisierung und selbstentwickelnde Testausführung nutzt. Die Lösung lässt sich direkt in Jira, Slack, GitHub und andere DevOps-Tools integrieren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lambdatest-bringt-hyperexecute-mcp-server-auf-den-markt-um-test-setups-mit-ki-zu-automatisieren-302428839.html