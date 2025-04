RevitaLash Cosmetics kündigt den Weg zum 10-Millionen-Dollar-Ziel zur Unterstützung von Brustkrebsinitiativen an

VENTURA, Kalifornien, 15. April 2025 /PRNewswire/ -- RevitaLash Cosmetics, weltweit bekannt für seine innovativen Wimpern-, Augenbrauen- und Haarverschönerungsprodukte, vertieft sein Engagement im Kampf gegen Brustkrebs mit seinem neuen Road to $10 Million-Ziel. Im Jahr 2024 erreichte das Unternehmen den Meilenstein von 9 Millionen US-Dollar an Spenden, Investitionen und Sachleistungen für Brustkrebsinitiativen seit 2008. Die Marke will in diesem Jahr die 10-Millionen-Dollar-Marke erreichen, um 2026 ihr 20-jähriges Bestehen zu feiern.

Im Rahmen der fortlaufenden Eternally Pink setzt RevitaLash Cosmetics seine ganzjährige Mission fort, indem es einen Teil des Erlöses von jedem verkauften Produkt dazu verwendet, wichtige Forschungsarbeiten direkt zu finanzieren und mehr Patienten Zugang zu qualitativ hochwertiger Behandlung zu ermöglichen. Zu den jüngsten Initiativen gehören die Finanzierung einer potenziell bahnbrechenden Studie über dreifach negativen Brustkrebs am renommierten Francis Crick Institute in London und Kopfhautkühlungsbehandlungen zur Verhinderung von Haarausfall bei Chemotherapiepatienten am Ridley-Tree Cancer Center und UCLA Health in Santa Barbara, Kalifornien.

Das Ziel „Road to $10 Million" wird dank der Zusammenarbeit von RevitaLash Cosmetics mit seinen globalen Partnern auf der ganzen Welt spürbare Auswirkungen haben. Das Unternehmen wird die Beiträge seiner internationalen Vertriebspartner an eine lokale Brustkrebshilfe ihrer Wahl verdoppeln.

„Wir freuen uns sehr, unser Ziel von 10 Millionen Dollar zu erreichen und unsere Mission, die Brustkrebsforschung und Patienteninitiativen weltweit zu unterstützen, fortzusetzen", sagte Dariel Sidney, Vice President of Global Philanthropy und Tochter von Gayle Brinkenhoff. Das Erreichen von 10 Millionen Dollar an Spenden und Investitionen ist mehr als ein Meilenstein - es ist eine Feier dessen, wofür wir als Unternehmen stehen.

Weitere Informationen zu den Brustkrebsinitiativen von RevitaLash Cosmetics oder wie Sie mit Ihrem Kauf die Sache unterstützen können, finden Sie unter www.revitalash.com/pages/eternally-pink.

Über RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung fortschrittlicher Produkte zur Verschönerung von Wimpern, Augenbrauen und Haaren. Die 2006 eingeführte Kollektion umfasst die preisgekrönten Produkte RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner und RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und im Fachhandel in über 70 Ländern erhältlich. RevitaLash Cosmetics unterstützt gemeinnützige Brustkrebsinitiativen und stellt einen Teil der Einnahmen für Forschungs- und Aufklärungsinitiativen zur Verfügung, um der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über etwas zurückzugeben, nicht nur im Oktober. Informationen finden Sie unter www.revitalash.com.

