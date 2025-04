RBC stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Im Tesa-Geschäft habe der Konsumgüterhersteller die Erwartungen deutlich und im Nivea- und Dermatologie-Geschäft moderat übertroffen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Dienstag nach den Umsatzzahlen für das erste Quartal. Dies sollte am Markt gut ankommen, vor allem angesichts der Bedenken hinsichtlich des Wachstums im Kosmetikmarkt und der Marktanteile von Nivea./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 02:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 02:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 118,7EUR auf Tradegate (15. April 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.