CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: CENIT AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: CENIT AG

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.04.2025

Kursziel: 15,00 EUR (zuvor: 16,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

Restrukturierung und globale Unsicherheiten dürften 2025 zum Übergangsjahr machen



CENIT hat kürzlich finale Geschäftszahlen für 2024 veröffentlicht, die unsere angepassten Erwartungen leicht übertroffen haben. In 2025 dürfte sich CENIT u.E. einer abflachenden Nachfragedynamik in mehreren Branchen gegenübersehen.



M&A-Strategie treibt Umsatzwachstum: Durch ein organisches Wachstum von 5,2% yoy sowie anorganische Zuwächse ergab sich 2024 insgesamt ein zweistelliges Umsatzplus von 12,2% yoy auf 207,3 Mio. EUR, was innerhalb der im Oktober angepassten Guidance von 205,0-210,0 Mio. EUR liegt. Die Umsatzguidance für 2025 von 229,0-234,0 Mio. EUR impliziert u.E. neben einem organischen Wachstum von rd. 57% yoy für Analysis Prime von 16,9 auf 26,0-27,0 Mio. EUR auch organisches Wachstum des restlichen Konzerns von u.E. ca. 1,1% bis 3,3%. Dabei setzt die Guidance keine wesentlichen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch Konflikte in Nahost/Ukraine und der aktuellen Weltpolitik auf die Kundensegmente voraus. Während der hohe Auftragsbestand von 81,1 Mio. EUR (Vj.: 57,5 Mio. EUR; Q3/24: 76,8 Mio. EUR) sowie das laut Vorstand insb. im margenstarken SAP-PLM-Bereich zunehmende Kundeninteresse unterstützend wirken sollten, erwarten wir ab Q2/25 eine gedämpfte Nachfrage und schließen auch Auftragsverschiebungen nicht aus, sodass wir im Gesamtjahr einen Umsatz von 223,1 Mio. EUR prognostizieren.

Deutsche Kerneinheit schwächelt - Makro-Gegenwind erwartet: Während die seit 2022 übernommenen Unternehmen überwiegend zweistellige EBIT-Margen erzielen und die französische Tochter einen Rekordgewinn von 6,4 Mio. EUR (Vj.: 2,1 Mio. EUR) verbuchen konnte, schwächelte weiterhin die zu restrukturierende deutsche Einheit des Konzerns. Insbesondere die schlechte Auslastung durch fehlende Airbus-Abrufe in Q4, ein Anstieg der sonstigen Aufwendungen auf 18,5 Mio. EUR (+20,2% yoy; u.a. M&A-Kosten: 1,1 Mio. EUR) sowie höhere PPA-Abschreibungen (4,0 Mio. EUR ggü. Vj.: 2,0 Mio. EUR) haben sich hier negativ ausgewirkt. Die EBITA-Guidance für 2025 von 12,4 Mio. EUR (Vj.: 11,4 Mio. EUR) impliziert u.E. ein EBITA-Wachstum von rd. 5% yoy exklusive Analysis Prime, wobei wir die Einmalkosten 2024/2025 bereinigen (M&A-Kosten in 2024, Restrukturierungsaufwand in 2025). Zwar dürften sich die in Q1 zwischenzeitlich erfolgte Airbus-Normalisierung, erste Personaleinsparungen sowie ein solides erstes Quartal positiv auswirken, jedoch rechnen wir angesichts des von uns erwarteten niedrigeren Umsatzniveaus mit einem FY-EBITA von 11,8 Mio. EUR.



Bewertung preist keine Restrukturierungseffekte ein: Mit einem EV/EBITDA 2025e von 5,3 ist die Aktie trotz hoher Restrukturierungsaufwendungen nicht ambitioniert bewertet. Durch den Wegfall der Einmalaufwendungen und der Einsparungen sehen wir in 2026 einen Mutliple-Rückgang auf 4,2.

Fazit: CENIT befindet sich '25 in einem Übergangsjahr, das einen wichtigen Schritt zu dem EBIT-Margenziel von 8,0-10,0% darststellt. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass wichtige Kundenbranchen (Flugzeugbau, Automotive, Fertigung) von den steigenden globalen Unsicherheiten betroffen sind, sodass wir eine unterjährig zurückgehende Nachfrage erwarten. Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Rating bei einem reduzierten Kursziel von 15,00 EUR.

