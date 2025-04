Julian Schmitt übernimmt die Leitung der Stabsstelle ESG bei den ASKLEPIOS Kliniken (FOTO)

Hamburg (ots) - Zum 1. Juli 2025 übernimmt Julian Schmitt die Leitung der

Stabsstelle ESG der ASKLEPIOS Kliniken GmbH & Co. KGaA. Julian Schmitt ist seit

11 Jahren bei der RHÖN-KLINIKUM AG - einem Teilkonzern von ASKLEPIOS - tätig und

verantwortete bisher die Themen Finanzierung, Treasury, Investor Relations und

ESG bei RHÖN.



Um die gruppenübergreifende Ausrichtung im Bereich ESG voranzutreiben, hat die

ASKLEPIOS Kliniken GmbH & Co. KGaA das ESG Management und das ESG Reporting in

einer neuen Stabsstelle gebündelt. Die Stabsstelle ESG ist bei Hafid Rifi, CFO

der Asklepios Kliniken Gruppe, angesiedelt.





Obwohl in Deutschland die Nachhaltigkeitsberichtserstattung nach demESRS-Regelwerk der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nochnicht in nationales Recht umgesetzt wurde, haben sich ASKLEPIOS und dieTeilkonzerne RHÖN-KLINIKUM AG sowie MEDICLIN AG gemeinsam zur Umsetzung der CSRDbereits ab dem Geschäftsjahr 2024 entschieden. Das gemeinsame Ziel ist es jetzt,die operativen Handlungsmaßnahmen in den Bereichen Umwelt, Soziales undGovernance anzugehen - und das gruppenübergreifend.Als Leiter der neuen Stabsstelle ESG ist Julian Schmitt bei der ASKLEPIOSKliniken Gruppe verantwortlich für die Themen Klimaschutz und Abfall. Der39-Jährige soll die bestehenden Maßnahmen im Bereich Umwelt der einzelnenEinheiten bündeln, weiterentwickeln und unter eine einheitliche, konzernweiteStrategie stellen. Im Fokus wird der im Rahmen der CSRD verpflichtendeÜbergangsplan zur Klimaneutralität sowie ein gruppenweites Abfallmanagementsein."Die Bündelung der Nachhaltigkeitsthemen in einer gruppenübergreifendenStabsstelle ESG ist ein wichtiger Schritt in der Unternehmensstrategie. Darüberhinaus gelingt uns damit ein weiterer Schritt auf dem Weg der Integration allerdrei Teilkonzerne von ASKLEPIOS. Gerade im Bereich der Nachhaltigkeit liegt einkonzernweit einheitliches und abgestimmtes Vorgehen im Interesse künftigerGenerationen auf der Hand", sagt Hafid Rifi, CFO der ASKLEPIOS Kliniken Gruppe.