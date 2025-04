GITEX EUROPE 2025 - Réinventer une économie européenne ouverte, audacieuse et collaborative au coeur d'ambitions de 200 milliards d'euros en matière d'IA (FOTO)

Berlin (ots) - Les leaders de l'innovation, de l'investissement et du

gouvernement se rencontreront à GITEX EUROPE x Ai Everything, du 21 au 23 mai,

Messe Berlin, le plus grand événement inaugural du continent consacré à la

technologie, aux startups et à l'investissement numérique



L'Europe se trouve à un tournant technologique : Avec des investissements de 200

milliards d'euros dans l'intelligence artificielle et un fort accent mis sur la

technologie quantique et le stockage de données en nuage, une nouvelle ère de

transformation numérique s'ouvre. Du 21 au 23 mai 2025 , GITEX EUROPE x Ai

Everything sera la principale plateforme pour les innovations technologiques,

les start-ups et les investisseurs au salon de Berlin pour la première fois.

Dans un contexte de concurrence internationale croissante, l'Allemagne,

troisième économie mondiale, joue un rôle central en tant que force motrice de

l'Europe pour la prochaine génération de technologies clés.





Franziska Giffey, sénatrice de l'économie, de l'énergie et des entreprises etmaire de Berlin, explique : " Le fait de s'associer à l'un des plus grandsévénements mondiaux consacrés à la technologie et aux start-ups et d'accueillirles débuts de GITEX EUROPE à Berlin renforce notre engagement à consolider laposition de l'Allemagne en tant que pôle d'attraction mondial pour lesinvestissements et les technologies d'avant-garde, en faisant de l'Europe le ferde lance de la prochaine décennie numérique. "L'élite technologique européenne façonne la prochaine génération de technologiesclésPlus de 500 intervenants internationaux de haut niveau discutent des décisionsstratégiques - de l'IA et de la technologie quantique à la sécurité des donnéeset aux technologies vertes. Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique2024, figurent parmi les personnalités les plus en vue. Plus de 1 400entreprises de 100 pays au total se réuniront, y compris les sponsors platineAWS et IBM, ainsi que des géants de la technologie, tels que Cisco , Dell, Nvidiaet SAP, afin de renforcer les partenariats et de promouvoir l'innovation quipositionne l'Europe en tant qu'acteur dynamique et souverain sur le plantechnologique.Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, explique : " À un moment décisifde l'histoire, GITEX EUROPE joue un rôle stratégique en redéfinissant l'avenirtechnologique de l'Europe, alors que l'action audacieuse et la solidaritédeviennent les véritables marques du leadership. "Les initiatives les plus audacieuses de l'Europe en matière d'IA, de technologieprofonde et de quantiqueLa conférence présente l'éventail complet et l'attrait international desécosystèmes européens de l'IA. Ai Everything Europe , le forum central del'événement sur l'IA, rassemble des leaders d'opinion, des start-ups et desinvestisseurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. GITEX Quantum Expo(GQX), en partenariat avec IBM et QuIC, la plus grande association del'industrie quantique en Europe, encourage la recherche quantique par le biaisde collaborations intersectorielles.Accréditation presse : cliquez ici (https://www.messe-ticket.de/DWTC_SHOP/GITEXEUROPE2025/Shop?assortment=463770e4-0948-ee11-9cd5-9440c96c4260)Dossier de presse numérique : cliquez ici(https://drive.google.com/drive/folders/1Zg-LN4sywXJbT-JjJPqveyNfi0dJmGWd)Suivez GITEX EUROPE sur les réseaux sociaux : Facebook (https://www.facebook.com/people/GITEX-Europe/61555677780808/) |Instagram (https://www.instagram.com/gitexeurope/) | https://x.com/GITEXEUROPE |LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gitex-europe/posts/?feedView=all) |Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCBOGynBJUM9CCOhSVjvI2bA)Hashtag : #GITEXEUROPEGITEX EUROPE x Ai Everything 2025 - Salon européen des technologies de l'avenirnumérique21-23 mai 2025 | Messe BerlinGITEX EUROPE fait partie du réseau mondial GITEX, qui comprend desmanifestations en Allemagne, au Maroc, au Nigeria, à Singapour, en Thaïlande etaux Émirats arabes unis. Plus de 1 400 entreprises, 750 start-ups et PME de plusde 100 pays et plus de 500 experts sont représentés au salon. De plus amplesinformations sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.gitex-europe.comContact:Contact média mc Group :Elizaveta Shulyndina, Senior Account Manager, mc Group |e.shulyndina@mcgroup.comTél. : +49 (0) 30 65 000 459Port. : +49 (0) 177 954 60 26Contact média KAOUN International :Tayce Marchesi, PR Manager, DWTC & KAOUN International | tayce.marchesi@dwtc.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/172405/6013829OTS: GITEX Europe