Europas größte Messe für Tech, Start-ups und Investitionen vom 21. bis 23. Mai in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - Europa steht an einem technologischen Wendepunkt: Mit

Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz sowie

einem starken Fokus auf Quantentechnologie beginnt eine neue Ära der digitalen

Transformation. Vom 21. bis 23. Mai 2025 tritt GITEX EUROPE x Ai Everything

erstmals als führende Tech-Plattform auf der Berliner Messe auf. Vor dem

Hintergrund wachsender internationaler Konkurrenz spielt Deutschland eine

zentrale Rolle als Impulsgeber Europas für die nächste Generation der

Schlüsseltechnologien.



Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie

Bürgermeisterin von Berlin, erklärt: "Als Partner und Gastgeber der GITEX

EUROPE, der größten globalen Tech- und Start-up-Messe in Berlin, bekräftigen wir

unser Engagement, Deutschlands Position als internationalen Magneten für

Investitionen und wegweisende Technologien zu festigen und Europas Rolle im

kommenden digitalen Jahrzehnt zu stärken."





