GITEX EUROPE 2025 - Revitalizar uma economia digital europeia aberta, ousada e colaborativa face às ambições de 200 mil milhões de euros na área da IA (FOTO)

Berlim (ots) - Líderes da inovação, do investimento e da administração pública

reúnem-se na GITEX EUROPE x Ai Everything, de 21 a 23 de maio, em Messe Berlin,

o maior evento inaugural de tecnologia, startups e investimento digital do

continente



A Europa encontra-se num ponto de viragem tecnológico: com investimentos de 200

mil milhões de euros em inteligência artificial (IA) e uma forte aposta na

tecnologia quântica e no armazenamento de dados na nuvem, estamos a entrar numa

nova era de transformação digital. De 21 a 23 de maio de 2025, a GITEX EUROPE x

Ai Everything será, pela primeira vez, a principal plataforma para inovações

tecnológicas, startups e investidores na feira comercial de Berlim. Num contexto

de crescente concorrência internacional, a Alemanha, a terceira maior economia

do mundo, desempenha um papel central como força motriz da Europa para a próxima

geração de tecnologias-chave.





