DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Gesprächen zufolge sind die meisten Investoren beruhigt, dass sich die Online-Apotheke eine 200 Millionen Franken schwere Kapitalerhöhung gesichert habe, schrieb Analyst Jan Koch in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Wegen der damit verbundenen, deutlichen Verwässerung zögerten aber viele mit einem Engagement. Das Unternehmen müsse noch beweisen, dass es vom deutschen E-Rezept-Markt profitieren könne, wo es Konkurrent Redcare klar hinterherhinke./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 08:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 22,44EUR auf Lang & Schwarz (15. April 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.