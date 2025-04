Rheinmetall & Renk: "Jede Menge Munition für weitere Kursgewinne"

Das besonders volatile Umfeld durch Trumps erratische Handelspolitik rückt für Anleger von Rüstungswerten ein bisschen in den Hintergrund. Treiber bleibt das starke Umfeld: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs steigen die Verteidigungsausgaben weltweit. In Deutschland wurde im März eine Grundgesetzänderung wirksam, die zusätzliche Verschuldung für sicherheitsrelevante Ausgaben erlaubt – ein Booster für Aufträge in Verteidigung, Nachrichtendienste und Cybersicherheit.

Zusätzliche Rückenwind geben massive Mittelzuflüsse in ETFs auf Industrietitel – besonders in Rüstungswerte. Laut Daten von Amundi und Morningstar war dies der stärkste Sektor im März.