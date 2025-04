15. April 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: XOD) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... ) freut sich, die Wahl von Präsident Brice Oligui Nguema durch die Gabunische Republik in einer richtungsweisenden Wahl am 12. April 2025 bekannt zu geben, bei der er 90,35 % der Stimmen erhielt. Bei dieser Wahl wurde eine beeindruckende Wahlbeteiligung von 70,4 % verzeichnet, was die starke Unterstützung und das Vertrauen der gabunischen Bevölkerung in die Führung und Vision von Präsident Nguema für die Nation zeigt.

Präsident Nguema, der seit August 2023 an der Spitze des Landes steht, hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Gabun durch bedeutende politische und wirtschaftliche Veränderungen zu führen. Der Fokus seiner Regierung auf die Stabilisierung der Nation, die Förderung von Wirtschaftswachstum und Investitionen sowie die Verbesserung von Sozialprogrammen hat maßgeblich zur Schaffung eines wohlhabenderen Gabuns beigetragen.

Die Rückkehr zur Zivilregierung und die Wahl von Präsident Nguema läuten eine neue Ära des Fortschritts und der Entwicklung für Gabun ein. Sein Engagement für Verbesserungen der Infrastruktur, einschließlich der Verbesserung der Exportmöglichkeiten, passt perfekt zu den Zielen von Millennial Potash für das Kaliprojekt Banio. Diese Fortschritte werden dem Projekt Banio voraussichtlich sehr zugutekommen und zu seinem zukünftigen Erfolg beitragen.

Millennial Potash freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit der gabunischen Regierung unter der Führung von Präsident Nguema, während wir gemeinsam daran arbeiten, gemeinsame Ziele zu erreichen und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

