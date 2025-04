Linnemann Generalsekretär 'genau mein Ding' CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat bestätigt, dass er in seinem Amt bleiben und nicht ins Kabinett will. In einem kurzen Video aus seiner Heimat Paderborn auf der Plattform X sagte Linnemann, er bleibe Generalsekretär der CDU. "Ich finde das …