Carl Zeiss Meditec legt zu - Ziele bestätigt

JENA (dpa-AFX) - Bessere Geschäfte im schwierigen chinesischen Markt und eine Übernahme haben den Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 angetrieben. Damit sehen sich die Jenaer auf Kurs zu ihren Gesamtjahreszielen. Die auf Sicht von zwölf Monaten sehr schwache Aktie knüpfte am Dienstag an ihren jüngsten Erholungsversuch an.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) zog um 16 Prozent auf rund 78 Millionen Euro an. Positiv habe sich dabei auch ein überraschend hohes Wachstum im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien für die refraktive Chirurgie im chinesischen Markt niedergeschlagen.

Allerdings habe es einen Vorzieheffekt der Nachfrage gegeben, erklärte Analystin Anchal Verma von der Bank JPMorgan. Daher dürfte das zweite Geschäftshalbjahr etwas träger ausfallen, weshalb der Jahresausblick wohl auch bestätigt worden sei.

Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert von 2,07 Milliarden Euro leicht zulegen. Nach sechs Monaten sind hier bereits 1,05 Milliarden Euro eingefahren. Das operative Ergebnis (Ebita) soll stabil bis leicht höher ausfallen im Vergleich zu den 2023/24 erzielten 248,9 Millionen Euro.

"Angesichts der aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten bezüglich der Einführung von Handelszöllen durch die Vereinigten Staaten von Amerika sowie gestiegenen Währungsrisiken ist eine genauere Prognose derzeit nicht möglich", gibt Carl Zeiss Meditec dabei zu bedenken. Details dürfte es dann bei der Veröffentlichung der vollständigen Quartalszahlen am 13. Mai 2025 geben.

Für den Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec ging es am Dienstag um 2,7 Prozent auf 58,15 Euro nach oben. 2025 summieren sich die Kursgewinne damit nun zwar wieder auf 27 Prozent, auf Sicht von 13 Monaten - und damit im Vergleich zum Erholungshoch vom März 2023 - liegt das Papier aber immer fast 50 Prozent im Minus. So hatte der Konzern im vergangenen Jahr auch unter einer schwächeren Nachfrage im Gerätegeschäft gelitten. Kunden in Nordamerika hatten nur zögerlich investiert und in China war die wichtige Sommersaison für refraktive Operationen teils träger angelaufen, was auf der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien gelastet hatte./mis/mne/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 57,65 auf Tradegate (15. April 2025, 14:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +9,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,99 %. Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 5,16 Mrd.. Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von -29,37 %/+48,15 % bedeutet.