Norsemont meldet MRE mit angedeuteten Ressourcen von 2.184.000 Unzen Goldäquivalent bei 0,83 g/t und vermutete Ressourcen von 557.000 Unzen Goldäquivalent bei 0,69 g/t für Choquelimpie

Vancouver, B.C. – 15. April 2025 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc., (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) („Norsemont“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRE“) im Umfang von 2.184.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie „angedeutet“ und 557.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie „vermutet“ für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie („Choquelimpie“ oder das „Projekt“) in der Provinz Parinacota (Region XV, Nordchile) bekannt zu geben. Norsemont hält über seine hundertprozentige chilenische Tochtergesellschaft Sociedad Contractual Minera Vilacollo („SCMV“) sämtliche Anteile (100 %) am Projekt. Die aktualisierte Schätzung trägt den aktualisierten Bohrergebnissen Rechnung, die nach wie vor das beträchtliche Wertschöpfungspotenzial des Projekts aufzeigen.

Eckdaten der aktualisierten Mineralressourcenschätzung:

- Angedeutete Ressourcen: 81.888.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,83 g/t AuÄq, was 1.731.000 Unzen Gold bei 0,66 g/t, 33.233.000 Unzen Silber bei 12,62 g/t und 50.867.000 Pfund Kupfer bei 0,04 % entspricht.

- Vermutete Ressourcen: 25.267.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,69 g/t AuÄq, was 446.000 Unzen Gold bei 0,55 g/t, 7.219.000 Unzen Silber bei 8,89 g/t und 19.104.000 Pfund Kupfer bei 0,04 % entspricht.

- Die aktualisierte MRE berücksichtigt zusätzliche Bohrungen über 3.144 Meter, die im Jahr 2021 absolviert wurden, und beinhaltet eine aktualisierte geologische Modellierung sowie Neuinterpretationen mehrerer Oxidationszonen in der gesamten Lagerstätte.

„Diese aktualisierte Mineralressourcenschätzung mit 2.184.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie ‚angedeutet‘ bzw. 557.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie ‚vermutet‘ ist ein bedeutender Meilenstein für Norsemont und liefert eine solide Grundlage für den Ausbau von Choquelimpie in Richtung Erschließung“, so Marc Levy, President und CEO. „Mit den zusätzlichen Bohrungen und der geologischen Modellierung können wir das Konfidenzniveau der Ressource erhöhen, was uns in unserer Überzeugung vom beträchtlichen Wertschöpfungspotenzial von Choquelimpie bestärkt. Wir freuen uns darauf, eine wirtschaftliche Erstbewertung vorzunehmen und weitere Explorationsarbeiten durchzuführen, um diese Ressourcenbasis zu erweitern.“

Schätzung der angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen für das Projekt Choquelimpie, Stand 31. März 2025

Oxidmineralisierung Klassifizierung Tsd. Tonnen Au g/t Tsd. oz Au Ag g/t Tsd. oz Ag Cu % Tsd. Pfund Cu AuÄq oz AuÄq angedeutet 23.755 0,57 434 13,25 10.118 0 0 0,72 547.000 vermutet 695 0,31 7 5,73 128 0 0 0,38 8.000 Sulfidmineralisierung angedeutet 58.133 0,69 1.297 12,37 23.115 0,04 50.867 0,88 1.637.000 vermutet 24.572 0,56 439 8,98 7.091 0,04 19.104 0,69 549.000 Mineralisierung, gesamt angedeutet 81.888 0,66 1.731 12,62 33.233 0,04 50.867 0,83 2.184.000 vermutet 25.267 0,55 446 8,89 7.219 0,04 19.104 0,69 557.000

Anmerkungen:

1) Scott Wilson, CPG, President von RDA, ist für diese Mineralressourcenschätzung verantwortlich und ist ein „unabhängiger Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

2) Die Mineralressourcen mit Stichtag 31. März 2025 werden mit einem In-situ-Cutoff-Wert von 0,17 g/t Au für die Oxidmineralisierung, von 0,18 g/t Au für die Mischmineralisierung, die in der obigen Tabelle in der Oxidmineralisierung enthalten ist, bzw. von 0,28 g/t Au für die Sulfidmineralisierung ausgewiesen. Die Cutoff-Werte wurden auf Grundlage eines Goldpreises von 2.500 US$/Unze, eines Silberpreises von 28,0 US$/Unze und eines Kupferpreises von 4,00 US$/Pfund berechnet und berücksichtigen auch geeignete technische und wirtschaftliche Benchmark-Parameter für einen Tagebau (Abbau = 3,50 US$, Verarbeitung = 11,0 US$ für die Zerkleinerung und Laugung der Oxidmineralisierung und 20 US$ für die Verarbeitung der Sulfidmineralisierung).

3) Bei den Metallgewinnungsraten werden folgenden Werte unterstellt: Zerkleinerung/Laugung der Oxidmineralisierung - 80 % Au, 45 % Ag, 0 % Cu; Zerkleinerung/Laugung der Mischmineralisierung - 75 % Au, 25 % Ag, 0 % Cu; Verarbeitung der Sulfidmineralisierung - 90 % Au, 80 % Ag und 75 % Cu.

4) Die Unzen Metalläquivalent werden mit folgender Formel berechnet: AuÄq oz = Au oz + (ozAg*AgPreis/AUPreis)+(CuGehalt*CuPreis/AuPreis)

5) Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Die Gold-, Silber-, Blei- und Kupferanalysewerten wurden gegebenenfalls gedeckelt. In Anbetracht der historischen Produktion ist das Unternehmen der Meinung, dass alle in die Berechnung der Metalläquivalente einbezogenen Elemente ein angemessenes Potenzial für eine Gewinnung und einen Verkauf aufweisen.

6) Alle Werte wurden gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzungen zu reflektieren.

Nächste Schritte

Norsemont plant die Durchführung weiterer Bohrungen in den Oxid- und Sulfidzonen, um die aktuelle Ressource zu erweitern und aufzuwerten. Metallurgische Untersuchungen und wirtschaftliche Studien sind ebenfalls im Rahmen der breiteren Bemühungen des Unternehmens mit dem Ziel vorgesehen, den Ausbau des Projekts in Richtung einer vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung voranzutreiben.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Scott E. Wilson, CPG, President von Resource Development Associates Inc., ist ein unabhängiger geologischer Berater und der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101, der für die aktualisierte MRE verantwortlich zeichnet. Herr Wilson verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Schätzung von Ressourcen und der Bewertung im Rahmen von Due Diligence-Prüfungen. Er ist ein eingetragenes Mitglied (4025107RM) der Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc.

Herr Wilson hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Ein NI 43-101-konformer technischer Bericht zur Unterstützung der MRE wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemeldung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Webseite von Norsemont (www.norsemont.com) veröffentlicht werden.

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeit zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer bereits genehmigten Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Lagers und einer Mühlenanlage mit 3.000 Tonnen pro Tag Kapazität. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

Für das Board of Directors,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Investor Relations:

Paul Searle (778) 240-7724

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Information

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Leistung von Norsemont und spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich dieser zukünftigen Ereignisse und Leistungen wider. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: die potenzielle Weiterentwicklung und Erschließung von Choquelimpie; die Pläne des Unternehmens, zusätzliche Bohrungen, metallurgische Untersuchungen und wirtschaftliche Studien durchzuführen; das Potenzial, die aktuellen Mineralressourcen zu erweitern oder aufzuwerten; und die zukünftige Durchführung und Einreichung einer wirtschaftlichen Erstbewertung oder anderer technischer Studien. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten auch Aussagen über das Gesamtpotenzial des Projekts und die Fähigkeit des Unternehmens, durch die Exploration und Erschließung einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: Ungewissheiten in Bezug auf die Exploration und Erschließung; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen in Chile zu erhalten; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Regierungspraktiken in Chile und anderen Ländern; Marktbedingungen; Volatilität der Rohstoffpreise; Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Umwelt- und Gemeinschaftsrisiken; und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und Drittanbietern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dem Zweck, Investoren und anderen Personen ein Verständnis der erwarteten Pläne und Ziele des Unternehmens zu vermitteln, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf Mineralressourcen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Die Schätzung von Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Insbesondere die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen sind ungewiss, und es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese vermuteten Mineralressourcen in allen Fällen als angedeutete oder nachgewiesene Mineralressourcen einzustufen. Es ist in allen Fällen ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, die vermuteten Mineralressourcen in die Kategorie der angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen aufzuwerten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

