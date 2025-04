Opawica Explorations durchteuft im Konzessionsgebiet Bazooka im Abitibi-Goldgürtel eine sichtbare Goldmineralisierung

15. April 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das „Unternehmen“ oder „Opawica“), ein kanadischer Mineralexplorer mit Fokus auf Edel- und Basismetallvorkommen im Abitibi-Goldgürtel, veröffentlicht das nachfolgende Update zu seiner Explorationskampagne 2025 im Konzessionsgebiet Bazooka („Bazooka“).

Opawica hat eine 76 Meter mächtige Mineralisierungszone durchteuft, die in einer Tiefe von 285 Metern im Bereich der Kontaktzone mit einem graphitischen Horizont beginnt und sich über 361 Meter erstreckt. In diesem Abschnitt ist sichtbares Gold enthalten, und auch Arsenopyrit, Fuchsit sowie Quarzgänge sind über den gesamten Bereich verteilt.

Das sichtbare Gold wurde in Bohrloch OP-25-33 in einer Tiefe von 348,5 Metern vorgefunden. (siehe unten)

Das Unternehmen hat zehn Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.000 Metern niedergebracht und 610 Kernproben zur Analyse eingereicht. Mit den zehn absolvierten Bohrungen konnte unser Team die Verwerfung Cadillac-Larder Lake mehrfach erfolgreich durchörtern und dabei eine vielversprechende Mineralisierung freilegen, die uns bessere Einblicke in das Mineralisierungsmuster vor Ort ermöglicht. Die Verwerfung Cadillac-Larder Lake ist eine wichtige strukturelle Komponente des Grünsteingürtels Abitibi und für ihren Erzreichtum sowie ihre historische Bedeutung im Bergbau bekannt.

Blake Morgan, Chief Executive Officer von Opawica, erläutert: „Bis jetzt sind wir mit den Bohrungen hervorragend vorangekommen. Es stimmt uns optimistisch, dass wir bereits in einem so frühen Stadium unseres Programms auf sichtbares Gold gestoßen sind. Wir haben mittlerweile 2.000 Meter Bohrkernmaterial zur Analyse eingereicht und sind hier auf mehrere mächtige Abschnitte mit bis zu 76 Metern Länge gestoßen. Das Team von Opawica wird in Kürze weitere Updates bekannt geben und freut sich schon auf den Erhalt der endgültigen Analyseergebnisse.“

Das Konzessionsgebiet Bazooka erstreckt sich entlang einer der ertragreichsten goldführenden Strukturen der Welt, der Verwerfung Cadillac-Larder Lake. Die Verwerfung Cadillac-Larder Lake markiert zum Teil die Grenze zwischen der archaischen Subprovinz Abitibi im Norden und der überwiegend metasedimentären Subprovinz Pontiac südlich der Verwerfung.

