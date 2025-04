Goldaktien geben den Takt vor

Gold: Weiter stark bei Stagflation

Der Goldpreis markiert ein Allzeithoch nach dem nächsten. Nun ist die Marke von 3.100 US-Dollar je Unze gefallen. Größere Widerstände gab es dabei keine. Die runden Hunderterstellen fallen zurzeit, als wäre es nichts. Gleiches gilt auch für den Goldpreis in anderen Währungen wie dem Euro. Seit Jahresbeginn hat die Notiz des Edelmetalls inzwischen um mehr als 19 Prozent zugelegt. Damit liegt Gold bei den Metallen nur noch hinter Kupfer, dass ein Plus von 25 Prozent aufweist. Dabei würden viele technische Analysten auf de CoT-Daten verweisen, die eher einen Stopp des Aufwärtstrends signalisieren. Doch dem ist nicht so. Denn Gold profitiert derzeit von einer neuen Haltung an den Märkten. Immer mehr Investoren gehen von einem Stagflations-Szenario aus. In diesem Fall vereinen sich steigende Inflationsraten mit einer schwachen Entwicklung des globalen BIP. Diese Meinung herrscht inzwischen vor allem für die USA vor, wo die Zollpolitik der Regierung Trump für viel Unsicherheit sorgt. Hinzu kommen die geopolitischen Spannungen mit Blick auf die Reserven. Viele Länder wollen die Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren. Sie verkaufen US-Anleihen und stocken stattdessen ihre Goldbestände auf. So sorgen viele Zentralbanken für eine stetige, strukturelle Nachfrage nach dem Metall.

Goldfirmen steigern dank hohem Goldpreis ihre Gewinnmargen

Der größte Profiteur dieser Entwicklung sind die Goldaktien. Dabei zeigen inzwischen die Aktien fast aller großen Produzenten gen Norden. Ihre Kurse steigen unaufhörlich, was angesichts der steigenden Gewinnmargen in Folge des anziehenden Goldpreises nicht verwundert. Agnico Eagle beispielsweise hat jüngst die Marke von 150 Dollar an der Heimatbörse geknackt. Seit Jahresanfang beläuft sich das Kursplus hier auf mehr als 37 Prozent. Ähnlich ist es beim Produzenten Kinross Gold, der es inzwischen auf einen Börsenwert von umgerechnet mehr als 14 Mrd. Euro bringt und ein Kursplus seit dem 1. Januar von 32 Prozent aufweist. Von den großen Werten können lediglich ausgerechnet die beiden Branchenführer, Newmont und Barrick Gold, nicht mithalten. Doch das könnte sich mit Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal ändern.