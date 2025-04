Die Tochtergesellschaft von ZenaTech, ZenaDrone, stellt Update hinsichtlich der Green UAS-Zertifizierung für IQ Square-Drohne für Landvermessung, Brückeninspektionen und andere US-Verteidigungsanwendungen bereit

Vancouver, British Columbia, (15. April 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, stellt ein Update hinsichtlich der bereits zuvor bekannt gegebenen Pläne seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone bereit, die Green UAS- (Unmanned Aerial System)-Zertifizierung zu erhalten, und gibt seine Absicht bekannt, zu Beginn des dritten Quartals 2025 einen Antrag für die IQ Square-Drohne einzureichen. Die IQ Square wurde für Anwendungen wie Landvermessung sowie Brücken- und andere Infrastrukturinspektionen für den Einsatz durch US-Verteidigungsbehörden konzipiert. Das Team von ZenaDrone hat die Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit der Drohnensoftware und der Kommunikationssicherheitskontrollen abgeschlossen und schließt zurzeit die Arbeiten an anderen Cybersicherheitspraktiken, der Konformität mit Standards und der Sicherstellung der NDAA- (National Defense Administration Act)-Dokumentation ab, um diese Zertifizierung zu erhalten.

„Die Green UAS-Zertifizierung ist eine grundlegende Voraussetzung für den Wettbewerb im Bereich der kommerziellen und öffentlichen Drohnen. Die Zertifizierung stellt sicher, dass die Standards für Cybersicherheit und Lieferkettensicherheit etabliert und eingehalten werden, und ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Blue UAS-Zertifizierung für den direkten Verkauf an den US-Verteidigungssektor“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.

Bei Militär- und Verteidigungsanwendungen verbessern Drohnen die Infrastrukturinspektion, indem sie eine rasche Echtzeit-Überwachung von kritischen Objekten wie Brücken, Straßen, Kraftwerken und Militärbasen ermöglichen, insbesondere in gefährlichen oder abgelegenen Gebieten. Sie erhöhen die Sicherheit, da weniger Personal in gefährlichen Gebieten eingesetzt werden muss, und ihre modernen Bildgebungstechnologien, einschließlich LiDAR und Wärmesensoren, ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von strukturellen Schwachstellen und potenziellen Bedrohungen. Drohnen können auch große Gebiete schnell kartieren und so die Einsatzplanung, die Logistik und nationale Sicherheitsmaßnahmen unterstützen.