Reformen lassen Peso einbrechen, doch alle sind begeistert

Der argentinische Peso steht an einem Wendepunkt. Nachdem Präsident Javier Milei und sein Wirtschaftsminister Luis Caputo am vergangenen Wochenende überraschend weitreichende Währungs- und Kapitalmarktliberalisierungen verkündet hatten, verlor der Peso am Montag rund 11 Prozent gegenüber dem US-Dollar.

Der neue offizielle Kurs pendelte sich bei etwa 1.195 Pesos je US-Dollar ein – und nähert sich damit dem zuvor deutlich höheren inoffiziellen Parallelkurs von rund 1.350 Pesos an. Der Abstand zwischen den beiden Kursen verringerte sich von 28 Prozent Ende letzter Woche auf nun noch 5 Prozent, wobei der offizielle Wechselkurs nachgab und die Parallelkurse zulegten.