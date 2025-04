ActiveCampaign erwirbt Hilos, um Besprechungserlebnisse mit nativer WhatsApp-First-Automation anzubieten

Chicago (ots/PRNewswire) - Die Akquisition erweitert die

Cross-Channel-Marketing-Automationsfunktionen von ActiveCampaign um native

WhatsApp-Nachrichten



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4404023-1&h=2085034301&u=https%3A%2F%2Fwww.a

ctivecampaign.com%2Fde&a=ActiveCampaign , eine führende

Marketing-Automationsplattform, hat Hilos mit Sitz in Mexiko-Stadt übernommen,

um seine Fähigkeiten zu erweitern und die fortschrittlichste

WhatsApp-Automationslösung für Unternehmen weltweit anzubieten. Diese

Akquisition wird den 180 000 Kunden von ActiveCampaign dabei helfen,

Besprechungserlebnisse zu entwickeln, die speziell für die WhatsApp-Plattform

entwickelt wurden, die weltweit über 2,4 Milliarden Benutzer und 200 Millionen

aktive Geschäftskonten hat.





Marketing- und Sales-Teams können stärkere Beziehungen aufbauen, indem sie sichauf echte Conversations und persönliche digitale Erfahrungen konzentrieren, diezu bedeutungsvolleren Verbindungen führen. Mit dieser Akquisition positioniertsich ActiveCampaign als Marktführer im Bereich WhatsApp-Marketing-Automation underkennt WhatsApp als etablierten primären Kanal für kleine und mittelständischeUnternehmen in Lateinamerika und Europa an, mit spannendenWachstumsmöglichkeiten in Nordamerika."Die Kunden von heute haben hohe Erwartungen an eine personalisierteKommunikation in Echtzeit, und Unternehmen brauchen eine Automation, die diesenAnforderungen entspricht", sagt Jason Vandeboom, Gründer und CEO vonActiveCampaign. "Mit der Akquisition von Hilos erweitern wir unsere Plattform,um Unternehmen bei der Erstellung von Besprechungserlebnissen auf einer derweltweit beliebtesten Nachrichten-Plattformen zu unterstützen. Diese Akquisitionunterstreicht unser Engagement, leistungsstarke, KI-gesteuerteMarketing-Automation über mehrere Kanäle hinweg anzubieten, um jedeMarketing-Erfahrung relevanter und effektiver zu machen."Mit Hilos, den neuen https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4404023-1&h=134579774&u=https%3A%2F%2Fwww.activecampaign.com%2Fde%2Fplatform%2Fwhatsapp-messaging&a=WhatsApp-Nachrichten -Funktionen von ActiveCampaign, können Unternehmen:- WhatsApp-Automationen mit No-Code-Tools nativ erstellen, um personalisierte1:1-Chat-Erfahrungen zu schaffen- Nachrichten-Strategien mit Echtzeit-Einblicken aus Benutzerinteraktionenverbessern- Alle Customer Experience-Touchpoints über mehrere Kanäle hinweg mit einemeinheitlichen Zwei-Wege-Besprechungs-Posteingang verfolgen- Teams von sich wiederholenden Aufgaben befreien, damit sie sich auf die