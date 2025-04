Börsenstart USA - 15.04. - US Tech 100 stark +0,76 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:54) bei 40.653,17 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +2,58 %, American Express +2,25 %, JPMorgan Chase +1,89 %, Amgen +1,74 %, Walmart +1,74 %

Flop-Werte: Nike (B) -1,55 %, Boeing -1,08 %, Johnson & Johnson -0,63 %, Amazon -0,42 %, Merck & Co +0,07 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 18.927,43 PKT und steigt um +0,76 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +10,87 %, Baker Hughes Company Registered (A) +5,37 %, Netflix +4,31 %, MercadoLibre +4,13 %, Vertex Pharmaceuticals +4,10 %

Flop-Werte: Alphabet -0,59 %, Meta Platforms (A) -0,55 %, Alphabet Registered (C) -0,50 %, Gilead Sciences -0,49 %, Amazon -0,42 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.432,50 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +10,87 %, Devon Energy +8,72 %, State Street +6,80 %, International Paper +6,64 %, Hewlett Packard Enterprise +5,88 %

Flop-Werte: Albemarle -3,71 %, Molina Healthcare -2,80 %, Elevance Health -2,03 %, Nike (B) -1,55 %, Howmet Aerospace -1,54 %