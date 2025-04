ROUNDUP Auch Bank of America und Citigroup profitieren von Marktunsicherheiten Wie ihre Konkurrenten haben auch Bank of America und Citigroup im ersten Quartal von den Unsicherheiten an den Finanzmärkten profitiert. Das Geschäft mit dem Handel von Aktien, Währungen, Rohstoffen und Anleihen zog kräftig an, wie Bank of America …