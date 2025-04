Abitibi Metals startet neues Kupfer- und Goldbohrprogramm

Die in den vorangegangenen Explorationsphasen durchgeführten Bohrungen haben u.a. eine Mineralisierung mit 11,4% Kupferäquivalent über eine Länge von 10,6 Meter identifiziert. Sie ist eingebettet in einen 61,3 Meter langen Abschnitt, der durchschnittlich mit 2,5% Kupferäquivalent durchsetzt ist. Da die Mineralisierung nahe der Oberfläche entdeckt wurde und einen besonders hochgradig mineralisierten Abschnitt enthält, richtet Abitibi Metals beim laufenden Bohrprogramm seinen Fokus nun darauf, weitere hochgradige Zonen wie diese zu entdecken, um so einerseits die Qualität der Ressource durch einen höheren Mineralisierungsgrad zu erhöhen, wie auch die Ressource generell zu erweitern.

Begonnen wurden die Bohrungen mit einem Bohrgerät. Es besteht aber die Möglichkeit, noch ein zweites Bohrgerät auf der Liegenschaft zum Einsatz zu bringen. Abitibi Metals ist mit 18,0 Millionen US-Dollar gut finanziert, um sowohl die für das Arbeitsprogramm 2025 geplanten 20.000 Meter der Phase III sowie weitere 20.000 bis 25.000 Meter im Jahr 2026 abschließen zu können. Beide Bohrkampagnen sollen anschließend in eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) einfließen und eine erste umfassende Begutachtung und Einschätzung der Möglichkeiten des B26-Projekts gewährleisten.

Ein transformativer Schritt für Abitibi Metals steht an

Abitibi Metals übergeordnetes Ziel ist es, auf dem B26-Projekt eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte abzugrenzen. Auf dem Weg dorthin stellen die nun begonnenen Bohrungen eine wichtige Etappe dar, denn es gelang auf der Basis der vorangegangenen Bohrungen bereits, eine Mineralressource abzugrenzen. Sie enthält derzeit 11,3 Millionen Tonnen Erz mit 2,13% Kupferäquivalent in der angezeigten und weitere 7,2 Millionen Tonnen Gestein mit 2,21% Kupferäquivalent in der abgeleiteten Kategorie.

Nun liegt das Hauptaugenmerk verständlicherweise auf dem Bemühen, diese Ressource an den Rändern und zur Tiefe zu vergrößern und gleichzeitig Teile der abgeleiteten Ressource in die höhere Kategorie der angezeigten Ressource überführen zu können. Den Schlüssel zu diesem Ziel stellen die hochgradigen Abschnitte dar, die in der zweiten Explorationsphase auf dem Projekt entdeckt wurden. Ihre Gehalte gehen weit über das hinaus, was zuvor auf B26 an Mineralisierung entdeckt wurde. Gelingt es Abitibi Metals bei den Bohrungen in diesem und im nächsten Jahr, weitere Erfolge diese Güte zu erringen, rückt das langfristige Ziel eines wirtschaftlichen Abbaus immer näher.

Nach einer kurzen wetterbedingte Pause wird ganzjährig weiter gebohrt

Aktuell werden die ersten vier Bohrlöcher niedergebracht. Sie haben eine Gesamtlänge von 2.500 Meter und zielen auf eine Kontinuität in 300 bis 500 Metern Tiefe innerhalb der als hochgradig interpretierten mineralisierten Linsen ab. Parallel zu diesen Arbeiten werden luftgestützte und bohrlochgeophysikalische EM-Untersuchungen durchgeführt. Über sie wird Abitibi Metals in Kürze in einer gesonderten Pressemitteilung informieren. Diese Bohrungen und geophysikalischen Arbeiten sollen noch vor dem Beginn der Tauperiode abgeschlossen werden. Danach werden die Arbeiten auf dem Projekt wetterbedingt für eine kurze Zeit ruhen, ehe die Bohrungen im weiteren Verlauf des Jahres weiter fortgeführt werden.

Wo genau die verbleibenden 17.500 Bohrmeter niedergebracht werden, soll auf der Grundlage des Erfolgs dieser ersten Bohrergebnisse, der neuen geophysikalischen Daten und einer vollständigen geologischen Neubewertung und Interpretation der Lagerstätte bestimmt werden. Die wetterbedingte Pause bei den Bohrarbeiten wird Abitibi Metals daher nutzen, um die neuen Bohrdaten auszuwerten und die Ziele für die nachfolgenden Bohrungen festzulegen.

Klar ist jedoch schon jetzt, dass ein Schwerpunkt der zusätzlichen 17.500 Meter auf Step-out-Bohrungen liegen wird. Denn schließlich gilt es, das großflächige Potenzial der Lagerstätte für Erweiterungen zu testen. Für die investierten Anleger bedeutet dies nicht nur einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss über die kommenden Monate, sondern im Erfolgsfall auch ein Mineralisierungsumfang, der von Bohrloch zu Bohrloch immer größer wird.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach! https://goldinvest.de/newsletter/

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)! https://x.com/GOLDINVEST_de





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Abitibi Metals Corp hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Abitibi Metals Corp. beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Abitibi Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Abitibi Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.