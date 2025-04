Nvidia: Aktie vor Comeback der Superlative – Kursziel 178 US-Dollar

Trotz wachsender Sorgen um Trumps Zollpolitik bleibt Nvidia für Redburn Atlantic eine der aussichtsreichsten Aktien am Markt. Die Analysten haben den KI-Chip-Giganten am Dienstag mit "Buy" eingestuft und nennen ihn ihren "Top-Pick" unter den Halbleiterwerten – auch in einem unsicheren Marktumfeld. Das Kursziel wurde mit 178 US-Dollar angegeben, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 61 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht.

"Wir gehen davon aus, dass sich Investitionen in Spitzentechnologie – insbesondere bei KI und Rechenzentren – als widerstandsfähiger erweisen werden", schreibt Analyst Timm Schulze-Melander. Zwar könnten Unternehmensberichte zur Nachfrage und zu makroökonomischen Risiken einen vorsichtigen Ton anschlagen, doch gerade im Bereich Rechenleistung sei Nvidia gut positioniert.