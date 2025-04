Bereits 1 von 5 Kleinunternehmen in DACH nutzt soziale Netzwerke als primären Vertriebskanal (FOTO)

Köln, Deutschland (ots) - GoDaddy launcht Show in Bio

(https://www.godaddy.com/de/link-in-der-bio) als neues KI-Tool für Unternehmen

ohne Website



Deutsche Kleinunternehmer:innen setzen immer mehr auf soziale Medien, um ihre

Unternehmen zu betreiben. GoDaddy launcht jetzt das neue Social-Selling-Tool

Show in Bio und befragte im Zuge dessen Unternehmer:innen, die direkt über ihre

Social-Media-Kanäle verkaufen. Dabei zeichnet sich bei deutschen

Kleinunternehmer:innen ein Trend zu Social-First-Unternehmen ab, der in vielen

Schwellenländern schon im Mainstream angekommen ist. Außerdem: Wie ein

Kleinunternehmen seine Produkte oder Dienstleistungen präsentiert, kann über

seinen Geschäftserfolg entscheiden.





Das Tool ist für all jene geeignet, die noch keinen eigenen Webauftritt haben,aber dennoch professionell auftreten und ihre Angebote online präsentierenmöchten - egal ob Solopreneur, Nebenberufler:in oder Vollzeitunternehmen.Nutzer:innen können eine individuelle Verkaufsseite direkt mit ihremSocial-Media-Profil verknüpfen und gleichzeitig Kontaktmöglichkeiten über Kanälewie WhatsApp einbauen. Die Inhalte - darunter Produktnamen, Preise undBeschreibungen - werden mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) in wenigen Minutenerstellt, ganz ohne technisches Vorwissen.Social-First-Unternehmer:innen nutzen KI mit mehr SelbstvertrauenEine aktuelle Auswertung der GoDaddy Global Entrepreneurship Survey 2025 zeigt:Mit 19 % betreibt fast jede:r fünfte Kleinunternehmer:in in der DACH-Region daseigene Geschäft primär über soziale Netzwerke. Dieser Wandel hin zu"Social-First"-Unternehmer:innen macht deutlich, wie entscheidend der digitaleVertriebskanal für den Geschäftserfolg geworden ist.Die Studie vergleicht Social-First-Unternehmer:innen mit solchen, die ihrGeschäft nicht primär über soziale Medien betreiben, und stellt dabei deutlicheUnterschiede in Alter, Geschäftserwartung und Vertrauen in KünstlicheIntelligenz (KI) fest: Social-First-Unternehmer:innen sind tendenziell jünger (53 % vs. 35 % sind unter 35 Jahre alt), blicken optimistischer auf dieEntwicklung ihres Geschäfts ( 62 % erwarten Wachstum in den nächsten 3-5 Jahrenvs. 50 % ) und zeigen ein höheres Vertrauen in den Einsatz von KI für ihrUnternehmen ( 89 % vs. 76 % ).Deutschland kann von Social-First in Schwellenländern lernenEin Blick auf andere Märkte verdeutlicht, wie stark der Wandel zumSocial-First-Verkauf international bereits vorangeschritten ist: Besonders inSchwellenländern wie Brasilien, Mexiko oder Indonesien ist Social Media längstzum zentralen Geschäftskanal geworden. Zwischen 2018 und 2022 sank dort die