Europäische Resilienz – Diese fünf Titel bieten jetzt Sicherheit

Julian McManus, Fondsmanager bei Janus Henderson Investors, zählt gleich fünf Titel zu den "Kernpositionen" eines robusten, internationalen Portfolios: Spotify, Deutsche Telekom, T-Mobile US, Rheinmetall und BAE Systems. Was diese Unternehmen eint, ist ihre Fähigkeit, sich auch in unsicheren Zeiten behaupten zu können – entweder durch verlässliche Kundenbindung, strategische Marktmacht oder strukturelle Rückenwinde durch die aktuelle Weltlage.

Streaming als Stabilitätsanker: Spotify

Spotify Technology aus Schweden profitiert wie kaum ein anderes Tech-Unternehmen von einem robusten Abo-Modell. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten mag zwar die Ausgabebereitschaft sinken, doch Streaming-Dienste zählen für viele Nutzer längst zur digitalen Grundversorgung. Der Umsatz je Nutzer steigt kontinuierlich, und mit über 600 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit hat Spotify eine enorme Skalierung erreicht. Auch wenn Margenfragen weiterhin bestehen, gilt das Geschäftsmodell in unsicheren Zeiten als sehr stabil.

Telekommunikation trotzt der Konjunktur

Mit der Deutschen Telekom und ihrer US-Tochter T-Mobile US setzt McManus auf ein weiteres stabiles Segment: Telekommunikation. Der Sektor liefert kontinuierliche Cashflows, selbst in wirtschaftlich angespannten Phasen. T-Mobile hat sich in den USA mit aggressivem Netz- und Kundenwachstum etabliert und konnte zuletzt die Wettbewerber AT&T und Verizon in wichtigen Kennzahlen überholen. Die Telekom wiederum profitiert nicht nur von der Dividendenkraft ihrer US-Beteiligung, sondern auch von einer soliden Bilanz und wachsendem Glasfaserausbau in Europa.

Verteidigungswerte mit strukturellem Rückenwind

Rheinmetall und BAE Systems wiederum gehören zu den klaren Gewinnern der geopolitischen Zeitenwende. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs investieren zahlreiche europäische Länder wieder massiv in ihre Verteidigungsbudgets. Rheinmetall, unter anderem Zulieferer für den Leopard-Panzer, hat allein seit Jahresbeginn rund 90 Prozent an Wert gewonnen. Der Auftragsbestand des Konzerns ist so hoch wie nie. Auch BAE Systems, der größte Rüstungshersteller Großbritanniens, profitiert von steigender Nachfrage nach Munition, Kampfsystemen und elektronischer Kriegstechnologie.

Beide Unternehmen gelten zudem als politisch gut vernetzt und strategisch unersetzbar für die Sicherheitsarchitektur Europas – ein Faktor, der ihnen eine gewisse Preissetzungsmacht sichert.

Fazit: Fünf Anker im Sturm

Obwohl globale Märkte aktuell von Unsicherheit geprägt sind – nicht zuletzt durch Donald Trumps global angelegte Zolloffensive –, gibt es auch in Europa Titel, die Stabilität und sogar Aufwärtspotenzial versprechen. Die Kombination aus Abomodellen (Spotify, Telekom), systemrelevanter Infrastruktur (Telekom, T-Mobile) und geostrategisch begünstigter Nachfrage (Rheinmetall, BAE) macht diese fünf Titel laut McManus zu Bausteinen eines widerstandsfähigen Portfolios.

Für langfristig orientierte Anleger mit Blick auf Diversifikation und Risikomanagement könnte sich ein genauerer Blick auf diese europäischen Werte lohnen – insbesondere in einem Umfeld, das durch hohe Zinsen, politische Unsicherheiten und wirtschaftliche Fragmentierung geprägt ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

