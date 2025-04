Jilin glänzt in Ungarn und Spanien und trägt zum gegenseitigen Nutzen bei

In diesem Zusammenhang führte eine Kulturdelegation aus der nordostchinesischen Provinz Jilin in der vergangenen Woche Tourismuswerbung und Kulturaustausch in Ungarn und Spanien durch. Eine Reihe von Kultur-, Tourismus- und Medienprojekten wurde unterzeichnet, um den gegenseitigen Nutzen zwischen den Völkern zu fördern.

Im Rahmen seiner Bemühungen um eine stärkere Öffnung und Modernisierung der lokalen Industrie nutzt Jilin seine lokale Landschaft und seine industrielle Basis, um globale Investoren und Besucher anzuziehen.

Jilin ist als „Wiege der chinesischen Automobilindustrie" bekannt und war 1953 Schauplatz der ersten Autowerkstatt des Landes. Anfang der 1990er Jahre begann die Provinz eine Zusammenarbeit mit Deutschland in der Automobil- und Zulieferindustrie.

Das industrielle System von Jilin ist umfassend, mit einer Produktionsbasis, die 40 von 41 industriellen Kategorien abdeckt und 31 wichtige Kategorien der verarbeitenden Industrie umfasst. Changchun Film Studio gilt als Wiege der chinesischen Filmindustrie und blickt auf eine 80-jährige ruhmreiche Geschichte zurück.

Seit dem Winter 2023 befindet sich der Kultur- und Tourismusmarkt im Nordosten Chinas im Aufwind. In dem Bestreben, die Chancen zu nutzen, hat die Provinz Jilin ihre Anstrengungen zur Förderung der Tourismusindustrie intensiviert.

Der Berg Changbai in der Provinz Jilin hat eine lange Wintersaison mit reichlich hochwertigem Schnee. Es wird von einigen als eines der drei wichtigsten Skigebiete der Welt angesehen, da es zusammen mit den Alpen in Europa und den Rocky Mountains in Nordamerika zum goldenen Schneegürtel der Welt gehört.

424 Jahre lang, von 37 v. Chr. bis 668 n. Chr., befand sich die Hauptstadt des alten Königreichs Goguryeo in Jilin. Die Provinz nutzt das UNESCO-Welterbe Goguryeo, um den Ausstellungskorridor G331 zum Schutz und zur Nutzung des kulturellen Erbes zu schaffen.

Die Zahl der Besucher in Jilin und die Gesamteinnahmen stiegen bis 2024 um 66 bzw. 69 %, und der grenzüberschreitende Tourismus in der Provinz nahm im Vergleich zum Vorjahr um 161 % zu. Der Zustrom von Touristen hat die Entwicklung verwandter Branchen wie Gastronomie, Beherbergung und Unterhaltung beschleunigt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2663766/An_art_performance_featuring_ ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jilin-glanzt-in-ungarn-und-spanien-und-tragt-zum-gegenseitigen-nutzen-bei-302429110.html