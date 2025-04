Mietwagen-Demo gegen geplante Mindestpreise in München

Hamburg (ots) - Unter dem Motto "Stoppt den Preiswahnsinn - Mobilität für alle"

veranstaltet der Bundesverband "wirfahren - Initiative Mietwagen Services" am

Mittwoch, den 16. April 2025, ab 11 Uhr eine Demonstration in München gegen die

angekündigten Mindestpreise für Mietwagen-Fahrdienste. Aufstellort ist die

Theresienwiese. Die Route führt voraussichtlich entlang des Altstadtrings mit

Abstechern bei den Geschäftsstellen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, die sich

für die Einführung von Mindestpreisen stark machen. Zielpunkt ist das Rathaus.

Der Bundesverband vertritt die mehr als 45.000 Chauffeur-Mietwagen und

FahrerInnen in Deutschland.



Thomas Mohnke, Vorsitzender, Bundesverband wirfahren sagt: "Uns langt es!

Staatlich verordnete Zwangspreise haben noch nie geholfen. In diesem Fall würden

sie viele Unternehmen in den Ruine treiben und Arbeitsplätze vernichten. Es ist

erschreckend, dass eine moderne Stadt wie München im Bereich Mobilität lieber

wettbewerbsfeindlichen Forderungen einer reformunwilligen Taxibranche nachgeht,

anstatt die Zukunft mitzugestalten. Obendrein treffen die Mindestpreise

insbesondere Menschen mit kleinem Geldbeutel. Für viele wäre flexible Mobilität

dann unbezahlbar."





Mindestpreise gehen zu Lasten aller: Taxi hilft diese Maßnahme nicht



Mindestpreise zerstören Unternehmerexistenzen und vernichten Arbeitsplätze.

Denn: Sie führen nicht zu mehr Umsatz. Im Gegenteil: Preisflexibilität

ermöglicht es, auch in nachfrageschwachen Zeiten die Auslastung zu erhöhen. Eine

Einschränkung dieser Flexibilität durch Mindestpreise führt zu geringeren

Umsätzen. Mindestpreise gefährden die Existenz der Mietwagenunternehmen und die

Arbeitsplätze von vielen Tausenden Münchener MietwagenfahrerInnen.



Mindestpreise führen zu mehr Individualverkehr: Der Wegfall erschwinglicher

Mietwagenfahrten wird Menschen zurück in den eigenen PKW treiben. Das bedeutet

mehr Individualverkehr und weniger Verkehrswende in einer ohnehin verkehrlich

belasteten Stadt wie München.



Auch das Taxigewerbe würde unter Mietwagen-Mindestpreisen leiden: Mietwagen und

Taxi bedienen unterschiedliche Kundengruppen. Insbesondere junge und digital

affine Menschen greifen auf app-vermittelte Mietwagen zurück. Bei sich

ausgleichenden Preisen werden Mietwagen versuchen, sich qualitativ vom Taxi

abzusetzen. Mindestpreise schaffen eine Konkurrenz zwischen Taxi und Mietwagen,

die es eigentlich nicht gibt.



Neben der Demonstration startet "wirfahren" außerdem eine Petition (https://www.

change.org/p/stoppt-den-preiswahnsinn-mobilit%C3%A4t-f%C3%BCr-alle-gegen-mindest

preise-f%C3%BCr-fahrdienste?recruiter=1371192526&recruited_by_id=c5998c00-16ed-1

1f0-b5bc-39585cef7d4c&utm_source=share_petition&utm_campaign=starter_onboarding_

share_personal&utm_medium=copylink) . Auf change.org sammelt der Bundesverband

Stimmen gegen das Preisdiktat von SPD und Bündnis 90/Die Grünen in München.



Wann?



Am Mittwoch, den 16. April, 11:00 - 13:00 Uhr



Wo?



Start Theresienwiese



Pressekontakt:



Thomas Mohnke, 1. Vorsitzender

Bundesverband wirfahren - Initiative Mietwagen-Services



Tel: +49 40 696 383 498

Email: mailto:kontakt@wirfahren.de

http://www.wirfahren.de



