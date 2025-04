Impact AM: I-AM Vision Microfinance Marktkommentar März 2025

• Soziale Wirkung in Ländern mit niedrigem Einkommen wie Madagaskar







I. Managerkommentar

Im März hielt I-AM seine halbjährliche Sitzung mit Symbiotics ab, bei der die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Portfolioqualität und Pipeline besprochen wurden. Die Pipeline bietet interessante Möglichkeiten vor allem in Asien und Lateinamerika, gefolgt von Osteuropa und Zentralasien. ln Asien kann sich der Fonds auf Be­ ziehungen zu langjährigen Institutionen mit gutem Kreditrisiko stützen und wird seine Auszahlungen weiterhin auf Institute mit guter Bonität und nachweislicher Erfolgsbilanz stützen, während neue Mikrofinanzinstitute mit gutem Risiko-Rendite-Profil beige­ mischt werden, um eine gute Diversifizierung über die Länder und Institutionen hinweg aufrechtzuerhalten. Die starke Nachfrage in Südasien kommt in erster Linie aus Indien und Sri Lanka, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung wieder zu normalisieren scheint.

Die Nachfrage nach Finanzierungen in Südamerika bleibt in der gesamten Region stabil, wobei die lokalen Herausforderungen wie die Währungsprobleme in Bolivien, das erhöhte Kreditrisiko in Ko­ lumbien und die sozioökonomische Instabilität in Ecuador vom Fondsmanagement sorgfältig überwacht werden. Der Schwerpunkt wird auf regulierten Instituten mit niedrigerem Risikoprofil und wettbewerbsfähigen Zinssätzen liegen, während die Region nicht der Hauptschwerpunkt für Auszahlungen sein wird. Osteuropa bietet gute Auszahlungsmöglichkeiten in EUR, welche mit fixen Verzinsungen (bei derzeit sinkenden Referenzzinssätzen) auch in den nächsten Jahren die Fondsperformance stärken.

Im März wurden acht neue Auszahlungen in Höhe von rund 14 Mio Euro getätigt. Es handelt es sich um Auszahlungen in Bosnien und Herzegowina, Ecuador, Georgien, Rumänien, Tajikistan und Uzbe­ kistan, als auch auf Holdingebene in den USA. Seit 2006 hat Vision Microfinance bisher mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar in Form von 1.437 Krediten an 343 verschiedene MFis in 69 Ländern vergeben.

