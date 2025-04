Neue Umfrage zeigt, dass angehende Wirtschaftsstudenten gerne lernen, strategisch zu denken - mit Hilfe von KI

RESTON, Virginia, 15. April 2025 /PRNewswire/ -- Personen, die sich für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre interessieren, geben mit überwältigender Mehrheit an, dass sie lernen wollen, strategisch zu denken und Probleme zu lösen, so die jüngste jährliche Umfrage unter weltweiten Studieninteressierten, die heute vom Graduate Management Admission Council (GMAC) veröffentlicht wurde. Und da fast die Hälfte der potenziellen Studierenden künstliche Intelligenz (KI) als Teil ihres idealen Lehrplans angibt, erwarten die Kandidaten praktische Erfahrungen mit der Nutzung von KI für Strategie und Entscheidungsfindung.

„Arbeitgeber haben uns immer wieder mitgeteilt, dass sie bestimmte Fähigkeiten wie strategisches Denken und Problemlösungskompetenz schätzen. Einmal mehr haben wir festgestellt, dass angehende Studierende mit ihren zukünftigen Arbeitgebern auf einer Wellenlänge sind", sagt Joy Jones, CEO von GMAC. „Arbeitgeber haben auch festgestellt, dass sozio-emotionale Fähigkeiten für die Übernahme einer Führungsposition in der Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Dies bietet Business Schools eine großartige Gelegenheit, ihre derzeitigen und zukünftigen Studierenden zu ermutigen, die eingebetteten Möglichkeiten zu nutzen, um Teamarbeit, Anpassungsfähigkeit und emotionale Intelligenz auf ihrem Bildungs- und Karriereweg zu verfeinern und hervorzuheben."

Der MBA steht an erster Stelle und das Interesse an Masterstudiengängen in der Wirtschaft nimmt zu.

Da immer mehr Wirtschaftshochschulen neue und zunehmend spezialisierte Masterstudiengänge einführen, sind die Bewerber aufmerksam geworden. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der Bewerber, die einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft bevorzugen, deutlich gestiegen. Auch wenn die Präferenz für den MBA leicht gesunken ist, ist er für rund die Hälfte der Bewerber im globalen Business immer noch die erste Wahl. Ein genauerer Blick auf die Verschiebung zeigt, dass sich Bewerber mit Vorkenntnissen sowie über 30-Jährige eher als früher für betriebswirtschaftliche Masterstudiengänge bewerben.